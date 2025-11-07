EN
Криминал

СМИ: называвшего себя другом Дурова мошенника расчленили лжеинвесторы

2 минуты чтения 16:09

Российского криптотрейдера Романа Новака и его супругу Анну убили и расчленили на съемной вилле в пригороде города Хатта в ОАЭ. Об этом пишет петербургское издание «Фонтанка» без указания источников. 

Согласно предварительной версии следствия, личный водитель привез супружескую пару на встречу с человеком, который представился им посыльным инвесторов. Он заявил, что его работодатели хотят встретиться с ними и обсудить какое-то дело. Супруги согласились, сели в машину незнакомца и отправились на встречу.

Сообщается, что посыльный привез россиян на виллу, где они поняли, что их обманули. По данным издания, лжеинвесторы сразу потребовали от Романа ключ к личному криптокошельку. Тот не стал сопротивляться и дал пароль, однако кошелек оказался пустым.

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
Мир17 минут чтения

«Фонтанка» пишет, что после этого преступники убили супружескую пару и расчленили их тела. Затем, как отмечается, части тела разложили по пакетам и выбросили в мусорные баки в районе городского торгового центра.

Ранее об убийстве Романа и его супруги Анны в ОАЭ написали сразу несколько СМИ и телеграм-каналов. Позже Следственный комитет сообщил, что по факту убийства «семейной пары, которая постоянно проживала в городе Дубай» было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Отмечается, что с заявлением о пропаже супругов, имена которых не называются, обратились их родственники. При этом следствие озвучило похожую хронологию событий, описанных «Фонтанкой». 

«Второго октября супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала», — рассказали в СК.

Сарай на отшибе
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
Криминал21 минута чтения

Сейчас следователи расследуют пропажу супружеской пары совместно с силовиками в ОАЭ.

Тем временем телеграм-канал Mash со ссылкой на коллег-инвесторов Романа пишет, что криптотрейдер якобы инсценировал свое убийство, чтобы «уйти от долгов». По их словам, «прославившийся своими схемами» Роман «раньше привлекал крупные суммы под проекты, а затем исчезал вместе с деньгами». 

Отмечается, что криптотрейдер, называвший себя другом основателя Telegram Павла Дурова, взял у инвесторов 500 миллионов долларов и якобы сбежал в Южную Африку. По данным телеграм-канала, в убийстве супружеской пары сомневается и отец Анны Новак.

Сам Роман Новак уже был судим. В 2020 году суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к шести годам лишения свободы. В ходе разбирательства было установлено, что он спланировал хищение 100 тысяч долларов у совладельца и инвестора проекта «Спорт в народ».

