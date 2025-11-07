Девушка годами преследовала семейную пару и пыталась выдать себя за их пропавшую 20 лет назад дочь

В Британии суд признал 24-летнюю гражданку Польши Юлию Вандельт виновной в преследовании родителей пропавшей девочки Мадлен Макканн, сообщает The Times.

По данным следствия, Вандельт в течение нескольких лет пыталась убедить окружающих, что она и есть Мадлен, которая пропала в 2007 году во время семейного отдыха в Португалии. Она утверждала, что во время сеансов гипноза у нее появились «воспоминания» о жизни в семье Макканн. Она подробно описывала, как играла с братом и сестрой, ухаживала за ними, а также свое похищение, в результате которого она оказалась в Польше, где ее насиловали вместе с другими девочками.

Во время слушаний выяснилось, что в апреле прошлого года Вандельт звонила и писала матери девочки Кейт Макканн более 60 раз за один день. Она называла ее мамой и утверждала, что помнит, как та гладила ее по голове перед похищением. В декабре 2024 года она пришла к дому Макканнов и оставила письмо, подписанное именем Мадлен.

Кейт Макканн, как сообщает The Times, на суде рассказала, что после попыток Вандельт связаться с другой ее дочерью — близнецом Мадлен Амелией — она обратилась в полицию. Женщина старалась не вступать в контакт с Вандельт после многочисленных сообщений и голосовых. В одном из них та просила: «Не отказывайся от своей дочери. Не отвергай меня. Я не лгу тебе. Я не сумасшедшая. У меня вспышки воспоминаний».

На судебном заседании Вандельт расплакалась и устроила скандал, обвиняя «свою семью» в несправедливом отношении к ней. В результате девушку вывели из зала суда.

Экспертиза при этом подтвердила, что она не может быть Мадлен Макканн. Девочка пропала 3 мая 2007 года на курорте Прая-да-Луш в Португалии, а сейчас ей было бы 22 года. Одна из основных версий полиции сводится к похищению ребенка.