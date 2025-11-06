Медбрат убивал пожилых пациентов ради отдыха во время ночных смен

Суд в Германии приговорил к пожизненному сроку медбрата, которого признали виновным в убийстве 10 человек. Как выяснила прокуратура, осужденный вводил пациентам обезболивающие и седативные препараты, чтобы снизить рабочую нагрузку во время ночных смен. Об этом пишет Би-би-си.

Осужденный, имя которого не называется, отучился на медбрата и в 2020 году устроился на работу в больницу города Вюрзелен, на западе Германии. Прокуроры сообщили, что мужчина часто был раздражительным, а также относился к пациентам, которым требовался особый уход, без должного внимания.

Согласно судебным документам, с конца 2023 года мужчина стал вводить своим пациентам, в основном пожилым людям, обезболивающие и седативные препараты. Так продолжалось до июня 2024 года. Прокуроры заявили, что все это время медбрат «играл роль властелина жизни и смерти».

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество Мир 17 минут чтения

В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве 10 пациентов и покушении на убийство еще 27 человек, хотя отмечается, что жертв может быть больше. Убийцу приговорили к пожизненному сроку без возможности досрочного освобождения.

В апреле берлинская прокуратура предъявила обвинения в убийстве 15 пациентов врачу паллиативной помощи Йоханнесу М. По данным местных СМИ, дело может оказаться еще более масштабным, так как прокуратура расследует еще 75 случаев смертей.

Сарай на отшибе Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем Криминал 21 минута чтения

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы мужчина убивал своих пациентов, за которыми ухаживал на дому. Первые подозрения в отношении медика возникли у его коллег, которые забеспокоились из-за смерти четырех пациентов в течение шести недель. Кроме того, у всех умерших загорались дома, что заставило следователей предположить о попытках врача скрыть следы преступлений.

По предварительной информации, обвиняемый вводил пациентам анестетики и миорелаксанты без их ведома и медицинской необходимости. Люди, как отмечается, умирали в течение нескольких минут из-за остановки дыхания. В обвинительном заключении не указан мотив Йоханнеса, однако прокуроры утверждают, что врач действовал «из низменных побуждений» и «из желания совершить убийство».