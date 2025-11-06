EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Медбрат убивал пожилых пациентов ради отдыха во время ночных смен

2 минуты чтения 12:49 | Обновлено: 14:19
Медбрат убивал пожилых пациентов ради отдыха во время ночных смен

Суд в Германии приговорил к пожизненному сроку медбрата, которого признали виновным в убийстве 10 человек. Как выяснила прокуратура, осужденный вводил пациентам обезболивающие и седативные препараты, чтобы снизить рабочую нагрузку во время ночных смен. Об этом пишет Би-би-си.

Осужденный, имя которого не называется, отучился на медбрата и в 2020 году устроился на работу в больницу города Вюрзелен, на западе Германии. Прокуроры сообщили, что мужчина часто был раздражительным, а также относился к пациентам, которым требовался особый уход, без должного внимания.

Согласно судебным документам, с конца 2023 года мужчина стал вводить своим пациентам, в основном пожилым людям, обезболивающие и седативные препараты. Так продолжалось до июня 2024 года. Прокуроры заявили, что все это время медбрат «играл роль властелина жизни и смерти».

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
Мир17 минут чтения

В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве 10 пациентов и покушении на убийство еще 27 человек, хотя отмечается, что жертв может быть больше. Убийцу приговорили к пожизненному сроку без возможности досрочного освобождения.

В апреле берлинская прокуратура предъявила обвинения в убийстве 15 пациентов врачу паллиативной помощи Йоханнесу М. По данным местных СМИ, дело может оказаться еще более масштабным, так как прокуратура расследует еще 75 случаев смертей.

Сарай на отшибе
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
Криминал21 минута чтения

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы мужчина убивал своих пациентов, за которыми ухаживал на дому. Первые подозрения в отношении медика возникли у его коллег, которые забеспокоились из-за смерти четырех пациентов в течение шести недель. Кроме того, у всех умерших загорались дома, что заставило следователей предположить о попытках врача скрыть следы преступлений.

По предварительной информации, обвиняемый вводил пациентам анестетики и миорелаксанты без их ведома и медицинской необходимости. Люди, как отмечается, умирали в течение нескольких минут из-за остановки дыхания. В обвинительном заключении не указан мотив Йоханнеса, однако прокуроры утверждают, что врач действовал «из низменных побуждений» и «из желания совершить убийство».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству