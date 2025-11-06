Медбрат убивал пожилых пациентов ради отдыха во время ночных смен

Суд в Германии приговорил к пожизненному сроку медбрата, которого признали виновным в убийстве 10 человек. Как выяснила прокуратура, осужденный вводил пациентам обезболивающие и седативные препараты, чтобы снизить рабочую нагрузку во время ночных смен. Об этом пишет Би-би-си.
Осужденный, имя которого не называется, отучился на медбрата и в 2020 году устроился на работу в больницу города Вюрзелен, на западе Германии. Прокуроры сообщили, что мужчина часто был раздражительным, а также относился к пациентам, которым требовался особый уход, без должного внимания.
Согласно судебным документам, с конца 2023 года мужчина стал вводить своим пациентам, в основном пожилым людям, обезболивающие и седативные препараты. Так продолжалось до июня 2024 года. Прокуроры заявили, что все это время медбрат «играл роль властелина жизни и смерти».
В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве 10 пациентов и покушении на убийство еще 27 человек, хотя отмечается, что жертв может быть больше. Убийцу приговорили к пожизненному сроку без возможности досрочного освобождения.
В апреле берлинская прокуратура предъявила обвинения в убийстве 15 пациентов врачу паллиативной помощи Йоханнесу М. По данным местных СМИ, дело может оказаться еще более масштабным, так как прокуратура расследует еще 75 случаев смертей.
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы мужчина убивал своих пациентов, за которыми ухаживал на дому. Первые подозрения в отношении медика возникли у его коллег, которые забеспокоились из-за смерти четырех пациентов в течение шести недель. Кроме того, у всех умерших загорались дома, что заставило следователей предположить о попытках врача скрыть следы преступлений.
По предварительной информации, обвиняемый вводил пациентам анестетики и миорелаксанты без их ведома и медицинской необходимости. Люди, как отмечается, умирали в течение нескольких минут из-за остановки дыхания. В обвинительном заключении не указан мотив Йоханнеса, однако прокуроры утверждают, что врач действовал «из низменных побуждений» и «из желания совершить убийство».