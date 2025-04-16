Врача паллиативной помощи обвинили в убийстве более 10 пациентов

Прокуратура Берлина предъявила обвинения 40-летнему врачу паллиативной помощи Йоханнесу М. Его обвиняют в убийстве 15 своих пациентов в разных районах города. Об этом сообщают Berliner Zeitung и Hessenschau.

Отмечается, что дело может оказаться еще более масштабным, поскольку прокуратура расследует еще 75 случаев смертей. В ходе расследования уже было проведено 12 эксгумаций, еще несколько запланировано, пишет Hessenschau.

Я продаю свои нюдсы Меня называют «бусти-шлюхой», а я накопила маме на зубные протезы Общество 10 минут чтения

В обвинительном заключении отсутствует мотив преступлений, однако прокуроры утверждают, что врач действовал «из низменных побуждений» и «из желания совершить убийство». Также сообщается, что ранее он писал диссертацию об убийствах пожилых людей и большом количестве нераскрытых преступлений такого типа во Франкфурте-на-Майне.

По данным изданий, в период с 2021 по 2024 год Йоханнес убивал пациентов, за которыми он ухаживал на дому. Следователи обратили внимание на деятельность врача после того, как у его коллег возникли подозрения: в течение шести недель умерли четыре его пациента, а их дома загорелись. Предположительно, во всех случаях источником огня были кухонные плиты, а пожары мог устроить сам врач, чтобы скрыть следы преступлений.

Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов 65-летняя народная артистка возвращается к стадионным концертам, а на ее ближайшие выступления проданы все билеты Интернет и мемы 12 минут чтения

Возраст жертв мужчины составлял от 25 до 94 лет. По версии следствия, врач вводил пациентам анестетики и миорелаксанты без их ведома и без медицинской необходимости. Жертвы умирали в течение нескольких минут из-за остановки дыхания.

Если обвинения против Йоханнеса М. подтвердятся, это может стать крупнейшей известной серией убийств, совершенных врачом в Берлине. С 6 августа прошлого года мужчина находится под стражей. Обвинение также настаивает на квалификации вины врача как особо тяжкой, а также на пожизненном запрете на профессиональную деятельность.

