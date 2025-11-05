Мизулина и Шаман поженились в Донецке

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и певец Шаман (настоящее имя – Ярослав Дронов) поженились в ЗАГСе оккупированного Донецка. Об этом Мизулина сообщила в своем телеграм-канале.

Она выложила видео с церемонии, где запечатлены моменты росписи. На записи жених и невеста одеты не в традиционные свадебные наряды, а в черные брюки и рубашки цвета хаки. Тот же ролик опубликовал и Шаман. «В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались», — написал он.

В отдельном посте певец объяснил, что пара приехала в Донецк в преддверии Дня народного единства, чтобы поздравить жителей региона с праздником. По словам Шамана, они начали поездку с посещения военно-мемориального комплекса «Донецкое море», а затем побывали в Многопрофильном лицее № 5 имени Н.П. Бойко. Мизулина и Дронов подарили школе компьютерную технику и материалы по безопасности в интернете. Также пара посетила храм святых благоверных Петра и Февронии и, как пишет артист, получила «благословение на будущее».

Катастрофа «российской Ferrari» Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить Экономика 24 минуты чтения

О романе Екатерины Мизулиной и Ярослава Дронова официально стало известно весной 2025 года. 9 марта на сольном концерте певца в московской Live Arena певец и Мизулина впервые публично объявили, что состоят в отношениях. До этого Дронов был женат на продюсере Елене Мартыновой, они развелись в октябре 2024 года.

В начале сентября Мизулина опубликовала видео, где Шаман делает ей подарок ко дню рождения. На ролике, снятом в «русском лесу», певец подводит Мизулину к большому белому коробу, перевязанному лентой в цвет российского флага. Когда короб открывается, из него вылетают воздушные шары белого, синего и красного цветов, а внутри появляется логотип новой партии «Мы» с крыльями в цветах триколора. «Екатерина, я дарю тебе на день рождения то, что никто никогда никому не дарил. Я дарю тебе партию», — говорит Шаман. Детали проекта пара раскрывать не стала.