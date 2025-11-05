EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Мобильная связь и интернет могут подорожать в России

2 минуты чтения 13:38

Практически все (96%) российские телекоммуникационные компании, предоставляющие услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют повысить тарифы в 2026 году. Об этом говорится в результатах опроса топ-менеджеров и владельцев операторских компаний, проведенного Telecom Daily, пишут «Ведомости». 

Согласно результатам, 70% респондентов ожидают наибольшего роста цен на комплексные виды услуг, например: мобильную связь с домашним интернетом, аренду защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа к корпоративным ресурсам. Кроме того, 60% опрошенных прогнозируют повышение тарифов на мобильную связь, 53% — на облачные услуги и услуги дата-центров, а 50% — на фиксированный широкополосный доступ в интернет (ШПД).

Отмечается, что примерно половина операторов связи (48%) могут повысить тарифы на услуги в 2026 году на 5–10%, тогда как 16% рассматривают увеличение цен более чем на 10%. Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин отметил, что в следующем году операторы будут существенно пересматривать параметры своих пакетных предложений и формировать новые комбинации. По его словам, многие тарифные опции ранее были ориентированы на потребление конкретных услуг, теперь же потребуется адаптировать включенные в «белые списки» сервисы, доступные при отключении связи.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Еще одним фактором Савватин назвал сокращение голосового трафика в мессенджерах на фоне запрета звонков в Telegram и WhatsApp.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, операторы поднимают стоимость тарифов, на которые абоненты подключились более года назад, и такая индексация выглядит вполне разумной. Партнер департамента финансового консультирования ДРТ Антон Шульга добавил, что рост цен отражает инфляцию затрат, связанную с трудностями в развитии сетей.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

Большинство операторов, опрошенных газетой, не дали конкретного ответа на вопрос о предстоящем повышении цен на свои услуги. Представитель МТС отметил, что в этом году компания сосредоточилась на предоставлении абонентам дополнительных экосистемных возможностей. Сотрудник «Мегафона» сообщил, что размер тарифов зависит от множества факторов, включая стоимость оборудования, расходы на эксплуатацию сети, затраты на электроэнергию и другие ресурсы.

В августе стало известно, что расходы россиян на услуги мобильных операторов в первом полугодии выросли на 7% по сравнению с прошлым годом и превысили 1100 рублей в месяц.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству