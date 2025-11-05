Мобильная связь и интернет могут подорожать в России

Практически все (96%) российские телекоммуникационные компании, предоставляющие услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют повысить тарифы в 2026 году. Об этом говорится в результатах опроса топ-менеджеров и владельцев операторских компаний, проведенного Telecom Daily, пишут «Ведомости».

Согласно результатам, 70% респондентов ожидают наибольшего роста цен на комплексные виды услуг, например: мобильную связь с домашним интернетом, аренду защищенных каналов для бизнеса и сервисы безопасного доступа к корпоративным ресурсам. Кроме того, 60% опрошенных прогнозируют повышение тарифов на мобильную связь, 53% — на облачные услуги и услуги дата-центров, а 50% — на фиксированный широкополосный доступ в интернет (ШПД).

Отмечается, что примерно половина операторов связи (48%) могут повысить тарифы на услуги в 2026 году на 5–10%, тогда как 16% рассматривают увеличение цен более чем на 10%. Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин отметил, что в следующем году операторы будут существенно пересматривать параметры своих пакетных предложений и формировать новые комбинации. По его словам, многие тарифные опции ранее были ориентированы на потребление конкретных услуг, теперь же потребуется адаптировать включенные в «белые списки» сервисы, доступные при отключении связи.

Еще одним фактором Савватин назвал сокращение голосового трафика в мессенджерах на фоне запрета звонков в Telegram и WhatsApp.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, операторы поднимают стоимость тарифов, на которые абоненты подключились более года назад, и такая индексация выглядит вполне разумной. Партнер департамента финансового консультирования ДРТ Антон Шульга добавил, что рост цен отражает инфляцию затрат, связанную с трудностями в развитии сетей.

Большинство операторов, опрошенных газетой, не дали конкретного ответа на вопрос о предстоящем повышении цен на свои услуги. Представитель МТС отметил, что в этом году компания сосредоточилась на предоставлении абонентам дополнительных экосистемных возможностей. Сотрудник «Мегафона» сообщил, что размер тарифов зависит от множества факторов, включая стоимость оборудования, расходы на эксплуатацию сети, затраты на электроэнергию и другие ресурсы.

В августе стало известно, что расходы россиян на услуги мобильных операторов в первом полугодии выросли на 7% по сравнению с прошлым годом и превысили 1100 рублей в месяц.