Политика

Зеленский назвал желаемый срок вступления Украины в ЕС

2 минуты чтения 20:33

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите по расширению Евросоюза, где заявил, что хотел бы, чтобы Украина вступила в блок до 2030 года, передает The Guardian. Также Зеленский отверг идею «испытательного срока» для новых членов ЕС, с которой выступила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Отмечается, что Зеленский принял участие в саммите, находясь недалеко от линии фронта в Покровске. В своем выступлении он заявил, что украинские солдаты «воюют не только ради своих семей, своих домов», но и в более широком смысле «за будущее Украины в Европейском союзе».

Зеленский добавил, что он не хотел бы, чтобы процесс присоединения к Евросоюзу затянулся, но признал, что темп переговоров определяется в ЕС. «Чем быстрее Украина сможет открыть кластеры и провести полноценные переговоры, тем лучше для нас», — заключил Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом о намерении Украины стать членом ЕС. По его словам, Трамп предложил свою поддержку и якобы пообещал помочь разблокировать вето Венгрии, но не уточнил сроки, в которые это может произойти.

Наряду с Зеленским на саммите выступила президент Молдовы Майя Санду. Она заявила о необходимости установить крайние сроки, в которые будет принято решение о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. «В противном случае они могут обсуждать [это] долго», — отметила Санду.

The Guardian пишет, что выступления двух лидеров было призвано оказать давление на Евросоюз после выпущенного Еврокомиссией отчета о расширении блока. В нем говорилось, что «на фоне испытаний, вызванных агрессивной войной России, Украина продемонстрировала твердую приверженность курсу на вступление в ЕС, продвигаясь вперед по ключевым реформам, в то время как необходим дальнейший и устойчивый прогресс в борьбе с коррупцией».

The Guardian отмечает, что в отчете неоднократно поднимается вопрос борьбы с коррупцией в Украине. В документе сказано, что некоторые действия украинских властей в этой области «вызывают обеспокоенность» в ЕС. Речь идет о попытке Киева ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которая вызвала волну критики в Европе.

В свою очередь, Марта Кос рассказала в интервью Financial Times, что для новых членов Евросоюза могут ввести «испытательный срок». «Я не хочу прослыть комиссаром, приводящим троянских коней, которые будут действовать через пять, 10 или 15 лет», — заявила Кос.

По ее словам, такое правило могут ввести для того, чтобы вступившие государства не последовали примеру Венгрии и не отступили от демократических принципов блока. Идею «испытательного срока» Кос назвала гарантией приверженности ценностям ЕС, за отступление от которых страны могут быть исключены из союза.

