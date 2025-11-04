EN
Криминал

Пропавшую девочку нашли в ящике у знакомого из соцсетей

2 минуты чтения 19:59

Подросток из города Бейкер в штате Луизиана пропала около 20 октября. Вскоре 13-летнюю девочку, чье имя не называется, нашли живой в коробке, накрытой простыней, в подвале дома 26-летнего Ки-Шона Крамити в Пенсильвании. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание со ссылкой на полицейских, девочка подверглась сексуализированному насилию. Крамити и еще двух человек арестовали. Мужчину обвинили в торговле людьми, сексуализированном насилии, незаконных контактах с несовершеннолетним и развращении ребенка.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

«[Девочка] стала объектом груминга, эксплуатации и сексуализированного насилия со стороны незнакомых людей, которые нашли ее в интернете. Это лишь один из примеров опасностей, которые таят в себе социальные сети и торговля людьми», — заявила генеральный прокурор Луизианы Лиз Меррилл.

The Guardian пишет, что девочка подробно рассказала следователям о случившемся. По ее словам, она познакомилась с Крамити в соцсети Snapchat и что он пообещал помочь ей с удочерением в семью «надежного взрослого человека».

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

Девочка добавила, что она доехала до Питтсбурга в Пенсильвании на автобусе, а оказавшись в доме Крамити, спала там в подвале вместе с неназванной женщиной. CBS News пишет, что Крамити давал девочке алкоголь и насиловал ее в течение нескольких дней. The Guardian также сообщает, что мужчина давал подростку еду с содержанием марихуаны.

Наряду с Крамити был арестован также 62-летний мужчина по имени Рональд Смит. Его и еще одного мужчину подозревают в том, что они привезли девочку из города Батон-Руж в Джорджию, а затем посадили ее на автобус до Питтсбурга. Следователи заявили, что в ходе расследования могут быть арестованы другие причастные к произошедшему люди.

