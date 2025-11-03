EN
Криминал

Тело зарезанной 5-летней девочки нашли на съемной квартире

2 минуты чтения 22:11

В Челябинской области владелец квартиры на улице 250-летия Челябинска, чье имя не называется, обнаружил в ней тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.

По данным следователей, квартиру снимала жила 43-летняя женщина с ребенком. Недавно она сообщила собственнику жилья о том, что собирается съезжать. После этого владелец квартиры пришел проверить помещение и обнаружил тело девочки в диване.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

Как пишет портал «Челябинск онлайн», девочка умерла за несколько дней до того, как ее обнаружили. Издание сообщило, что ее мать приехала в Челябинск из Башкирии, а близких родственников после смерти матери около 20 лет назад у нее не осталось.

«Она отдалилась ото всех как-то. Мне сказала, что не хочет больше общаться. Племянницу я видела летом, она приходила в гости. Кошмар, конечно», — рассказала порталу двоюродная сестра женщины. По данным издания, женщина работала мастером маникюра и прожила на съемной квартире около месяца.

Сарай на отшибе
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
Криминал21 минута чтения

В пресс-релизе следственного комитета сказано о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет. Сейчас полиция занимается розыском причастных к убийству ребенка лиц. О том, где находится снимавшая квартиру женщина, неизвестно.

Ранее сообщалось, что 17-летнюю жительницу Барнаула заподозрили в убийстве своего новорожденного сына. По данным следователей, подозреваемая скрыла от родных свою беременность, а в день родов зарезала младенца и вынесла его тело на улицу в полиэтиленовом пакете. Его обнаружили другие дети недалеко от водоема.

