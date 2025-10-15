EN
Общество

«Уволенный нахуй» чиновник попал в больницу

2 минуты чтения 11:55 | Обновлено: 13:29

Главу Кинельского района в Самарской области Юрия Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом, передает «Коммерсантъ». Накануне стало известно, что губернатор области Вячеслав Федорищев отправил чиновника в отставку со словами «уволен нахуй».

По данным издания, сейчас Жидков находится в больнице. Как пишет близкий к силовикам телеграм-канал Shot, ему стало плохо после скандального увольнения. В свою очередь, Mash утверждает, что чиновника доставили в кардиологическое отделение с давлением 160 на 110. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

Накануне, 14 октября, в сети появилось видео, в котором Федорищев задает Жидкову вопрос о камне с разбитой табличкой. На ней было написано, что вскоре на месте камня должен появиться памятник участникам Великой Отечественной войны. При этом Жидков заявил, что это «просто камень», после чего был уволен.

«Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Федорищев. В комментариях его подписчики поделились на два лагеря: одни поддержали действия губернатора, другие возмутились его поведением и написали, что для чиновника его уровня недопустимо прибегать к хамству.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Сам Жидков рассказал СМИ, что ему обидно за свое увольнение и что он не понимает, «кому он перешел дорогу». По словам чиновника, до этого у него не было конфликтов с губернатором.

В то же время «Ведомости» обратили внимание, что срок полномочий Жидкова истекает через две недели, а его увольнение еще должен одобрить местный совет депутатов, поэтому пока чиновник продолжает исполнять свои обязанности. RTVI утверждает, что видео с увольнением вовсе могло быть постановкой ради пиара Федорищева, который, как в сентябре писали «Ведомости», сам оказался под угрозой увольнения.

