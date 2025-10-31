EN
Общество

Уволивший «нахуй» чиновника губернатор записал рэп и разослал его подчиненным

2 минуты чтения 14:34 | Обновлено: 15:12

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который ранее отправил подчиненного в отставку словами «уволен нахуй», записал рэп о достижениях региона и о том, как сделать его еще лучше. Аудиозапись опубликовал в своем телеграм-канал журналист кремлевского пула Александр Юнашев. По его словам, Федорищев также хочет снять клип.

«Он вспомнил молодость и записал рэп-трек… в котором трогательно вопрошает, какой стратегией вернуть величие региону», — написал в посте Юнашев. По данным телеграм-канала Baza, Федорищев разослал свой трек местным депутатам.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

Ранее Федорищев уже выкладывал рэп собственного сочинения. Так, в прошлом году он опубликовал еще один трек под названием «Начало сезона». Тогда же губернатор рассказал, что текст он написал более 10 лет назад во время перелета. Кроме того, Федорищев сообщил, что в 2013 году он записал мини-альбом из четырех треков про осень.

В середине октября Федорищев привлек к себе внимание после того, как в сети появилась видеозапись, на которой он матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Свои действия губернатор объяснил тем, что Жидков был недостаточно вовлечен в работу над восстановлением местных объектов. Позже Федорищев опубликовал новую версию увольнения главы района, согласно которой губернатора возмутил камень с разбитой мемориальной табличкой.

Из рук в руки
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
Криминал21 минута чтения

После увольнения Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом. Глава района рассказал, что испытал обиду из-за своего увольнения, а также, что он не понимает, почему его уволили, поскольку раньше конфликтов с Федорищевым у него не было. Вскоре губернатор извинился за мат на видео и добавил, что увольнение Жидкова было связано с «цепочкой халатных решений» администрации района.

