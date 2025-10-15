Уволивший подчиненного матом губернатор извинился

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за то, что уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова матом, сообщает пропагандистский телеканал «Царьград».

Ранее в сети распространилось видео общения Федорищева и Жидкова, в котором недовольный глава региона хлопает подчиненного по руке со словами «Уволен нахуй».

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счету, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных», — заявил Федорищев.

Вместе с тем самарский губернатор пояснил, что решение об отставке было связано не с единичным нарушением, а с «цепочкой халатных решений» районного руководства. По его словам, ситуация с мемориальным камнем, посвященным героям Великой Отечественной войны, лишь стала «крайней точкой».

«Я посетил Дом культуры, объект ЖКХ, школу после ремонта, которую готовили к моему визиту. Повсюду была видна абсолютная халатность и пренебрежительное отношение к интересам жителей региона», — сказал Федорищев.

Инцидент произошел накануне во время рабочей поездки губернатора в Кинельский район. Федорищев резко отреагировал на ответ Жидкова о состоянии мемориального камня в честь участников Великой Отечественной войны и матом объявил о его увольнении, обвинив чиновника в «пренебрежительном отношении к памяти героев».

Сам Юрий Жидков назвал произошедшее недоразумением. Позже стало известно, что лишившийся работы чиновник попал в больницу с гипертоническим кризом. Он также написал, что увольнение стало для него «неожиданным и эмоционально тяжелым».

Месяц назад Вячеслав Федорищев оказался в центре другого публичного скандала после того, как вмешался в спор Егора Крида и Екатерины Мизулиной. Из-за критики в свой адрес со стороны пользователей губернатор даже был вынужден удалить персональный телеграм-канал.