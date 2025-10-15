EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Уволивший подчиненного матом губернатор извинился

2 минуты чтения 14:20 | Обновлено: 15:06

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за то, что уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова матом, сообщает пропагандистский телеканал «Царьград».

Ранее в сети распространилось видео общения Федорищева и Жидкова, в котором недовольный глава региона хлопает подчиненного по руке со словами «Уволен нахуй».

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счету, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных», — заявил Федорищев.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Вместе с тем самарский губернатор пояснил, что решение об отставке было связано не с единичным нарушением, а с «цепочкой халатных решений» районного руководства. По его словам, ситуация с мемориальным камнем, посвященным героям Великой Отечественной войны, лишь стала «крайней точкой».

«Я посетил Дом культуры, объект ЖКХ, школу после ремонта, которую готовили к моему визиту. Повсюду была видна абсолютная халатность и пренебрежительное отношение к интересам жителей региона», — сказал Федорищев.

Инцидент произошел накануне во время рабочей поездки губернатора в Кинельский район. Федорищев резко отреагировал на ответ Жидкова о состоянии мемориального камня в честь участников Великой Отечественной войны и матом объявил о его увольнении, обвинив чиновника в «пренебрежительном отношении к памяти героев».

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

Сам Юрий Жидков назвал произошедшее недоразумением. Позже стало известно, что лишившийся работы чиновник попал в больницу с гипертоническим кризом. Он также написал, что увольнение стало для него «неожиданным и эмоционально тяжелым».

Месяц назад Вячеслав Федорищев оказался в центре другого публичного скандала после того, как вмешался в спор Егора Крида и Екатерины Мизулиной. Из-за критики в свой адрес со стороны пользователей губернатор даже был вынужден удалить персональный телеграм-канал.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой