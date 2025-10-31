Регистрацию новых аккаунтов в Telegram и WhatsApp начали ограничивать в России

Российские сотовые операторы начали по указанию властей блокировать передачу СМС и звонков, необходимых для регистрации новых аккаунтов в мессенджерах Telegram, и WhatsApp. Об этом сообщил профильный телеграм-канал «Код Дурова», а также источник РБК в отрасли информационной безопасности.

Сотрудники «Кода Дурова» провели эксперимент, в ходе которого попытались заменить номер телефона, к которому привязан уже существующий аккаунт в Telegram. В результате, когда речь шла о номерах от сотовых оператором «Мегафон» и МТС, необходимая для этого действия СМС кодом от мессенджера пришла, а в случае с номером от «Билайн» — нет.

Ранее российские власти сообщили о новых мерах по ограчению работы иностранных мессенджеров в России. Так, 13 августа Роскомнадзор (РКН) объявил о начале блокировки функции голосовых звонков в Telegram и WhatsApp. Такой шаг в ведомстве объяснили необходимостью борьбы с телефонными мошенниками.

В WhatsApp по этому поводу заявили, что использование их мессенджера гарантирует пользователям конфиденциальность, а сама компания «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение». В свою очередь, в Telegram подчеркнули, что компания сама активно занимается модерацией и борьбой с мошенничеством.

22 октября Роскомнадзор, все так же объясняя свои действия необходимостью «противодействия преступникам», сообщил, что принимает меры по дальнейшему ограничению работы Telegram и WhatsApp. Как заявили в РКН, эти два мессенджера якобы являются основными каналами, которые преступники используют для обмана, вымогательства и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. При этом в ведомстве утверждали, что руководство обоих мессенджеров проигнорировали многочисленные требования российских властей о модерации контента.

Новый виток борьбы российских властей с иностранными мессенджерами происходит на фоне неудачных попыток навязать россиянам «национальный мессенджер» Max, разработанный корпорацией VK. Несмотря на все усилия, он не снискал популярности у российских пользователей. Эксперты связали это с плохим техническим исполнением, бедным функционалом, а также множеством шпионских функций приложения. Как оказалось, оно собирает и передает на серверы компании практически всю информацию с устройства пользователя.