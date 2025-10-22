Власти сообщили о начале блокировки WhatsApp и Telegram

В Роскомнадзоре заявили о частичной блокировке мессенджеров WhatsApp и Telegram ради «противодействия преступникам». Ограничения ввели в южных регионах, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — говорится в комментарии Роскомнадзора в ответ на запрос агентства о причинах сбоев в работе мессенджеров на юге России.

В Ведомстве считают, что WhatsApp и Telegram являются основными платформами, которые используются для мошенничества, вымогательства денег и вербовки россиян для проведения диверсий и террористической деятельности. Роскомнадзор добавил, что владельцы мессенджеров проигнорировали требования российских властей «о принятии мер противодействия».

Жалобы на сбои в работе мессенджеров в России стали поступать несколько дней назад. Так, пользователи сообщили, что приложение Telegram перестало прогружаться, а открыть сообщения и медиафайлы стало невозможно. 21 октября с массовыми сбоями в Telegram столкнулись жители Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, а проблемы с WhatsApp наблюдались в Северной Осетии, Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и Кабардино-Балкарии. Позже РИА «Новости» сообщило, что работу мессенджеров восстановили, однако пользователи продолжили жаловаться на сбои.

22 октября ТАСС писал, что проблема в работе мессенджеров не связаны с блокировкой доступа операторами связи. При этом в проекте «На связи» рассказали «Агентству», что нынешние ограничения могут распространиться на всю территорию России, а перебои в работе мессенджеров на юге могут быть тестированием их полной блокировки.