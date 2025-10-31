В ЦБ назвали условия падения доллара до 50 рублей

Курс доллара может снизиться до 50 рублей, если власти США утратят контроль за инфляцией в своей стране, считает советник председателя российского Центробанка Кирилл Тремасов. Его слова приводит ТАСС.

Тремасов добавил, что курс доллара «может быть любым», если в США будет фиксироваться устойчиво высокий уровень инфляции. При этом в ЦБ считают, что укрепление курса рубля возможно, если в России одновременно будет наблюдаться ценовая стабильность.

Ранее условие для укрепления национальной валюты до курса в 40-50 рублей за доллар назвали в Сбере. Директор аналитического управления SberCIB Investment Research Наталья Загвоздина заявила, что это может произойти в случае заключения мира между Россией и Украиной.

«Если [российский] рынок снова откроется, инвесторы сюда хлынут в рамках этого carry trade (стратегии получения прибыли за счет разницы в процентных ставках — Прим. “Холода”)», — отметила Загвоздина.

При этом, если боевые действия между Москвой и Киевом продолжатся, Сбер ожидает курса в 90 рублей за доллар уже к концу 2025 года. По состоянию на 31 октября официальный курс рубля, установленный ЦБ, составляет 80,5 рублей за доллар.

В Сбере рубль считают «переукрепившимся», дальнейшего роста курса не ждет и его глава Герман Греф. В сентябре он говорил, что доллар будет укрепляться, если ЦБ продолжит снижать показатель ключевой ставки.

Наличие взаимосвязи между ней и курсом рубля признавала и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что «искусственное ослабление рубля» потребует повышения ключевой ставки и заявила, что считает крепкий рубль с прогнозируемым курсом важным фактором планирования будущего для госорганов.