Экономика

Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной

2 минуты чтения 16:04

Директор аналитического управления SberCIB Investment Research Наталья Загвоздина заявила, что после завершения войны в Украине рубль может «переукрепиться» по отношению к доллару. В этом случае курс может составить 40–50 рублей за один доллар, передает The Moscow Times со ссылкой на Reuters.

Свой прогноз она объяснила тем, что «если [российский] рынок снова откроется, инвесторы сюда хлынут в рамках этого carry trade (стратегии получения прибыли за счет разницы в процентных ставках — Прим. “Холода”)».

При этом в случае продолжения войны, как утверждает Загвоздина, Сбер прогнозирует средний курс доллара по 82 рубля в этом году и по 100 рублей в следующем. «Мы в своих прогнозах, в базовом прогнозе, предполагаем, что в геополитике статус quo. Что это значит? Что нет существенного улучшения и разрешения ситуации по Украине и… те санкции, с которыми мы живем, они остаются, но не ухудшаются», — добавила аналитик.

Она также допустила снижение ключевой ставки до 16% по итогам этого года. Еще через год ставка, по мнению Загвоздиной, может упасть до 12%, а к концу 2027 года — до 10%.

В то же время другие аналитики рассказали РБК, что тенденция рубля к укреплению может измениться. Так, доцент кафедры экономики и управления ВВГУ Андрей Корень заявил об исчерпании потенциала российской валюты к укреплению. По его словам, курс рубля растет в том числе из-за высокой ключевой ставки, и этот рост приводит к дефициту бюджета. Корень спрогнозировал доллар по 81–82 рубля к концу этого года и добавил, что в случае сохранения высокой ставки он вряд ли упадет до 75 рублей.

