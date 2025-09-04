Рублю предсказали ослабление

К концу года курс рубля ослабнет при условии снижения ключевой ставки Центральным банком России. Таким прогнозом, как передает РИА «Новости», поделился глава Сбербанка Герман Греф, выступая на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса. <…> По всем нашим оценкам, курс должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета», — сказал он.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем Политика 22 минуты чтения

Греф также отметил, что на снижение курса рубля может повлиять смягчение монетарной политики ЦБ. «По оценкам, которые мы используем внутри на конец года, ставка будет примерно на 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», — заявил глава Сбербанка.

В свою очередь, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, выступая на полях ВЭФ, спрогнозировал очередное понижение ключевой ставки регулятором «уже на следующей неделе». При этом он не уточнил, каким именно, по его мнению, будет снижение, но отметил, что этот шаг станет возможностью для восстановления проектов, которые «были приостановлены из-за увеличения ключевой ставки до 21%».

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

Центробанк России в июне впервые с сентября 2022 года понизил ключевую процентную ставку с рекордных 21% до 20%. В июле снижение ключевой ставки продолжилось и регулятор на очередном заседании установил ее на уровне 18% годовых. При этом в ЦБ отметили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.