В Сбере назвали курс доллара к концу года

Заместитель правления и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов заявил, что в банке ожидают ослабление рубля до конца 2025 года, пишет РБК.

Скворцов затруднился назвать точный курс рубля, который установится в течение ближайших двух месяцев, однако сказал, что в «целом» в Сбере ожидают курс на отметке в 90 рублей за один доллар.

В последние два месяца официальный курс рубля находится в коридоре от 79 до 85 рублей за доллар, в октябре рубль укрепляется за счет высоких показателей ставок и «разовых факторов», отмечает РБК.

Глава Сбера Герман Греф называл рубль «переукрепленным» и заявлял, что не ожидает дальнейшего усиления рубля к доллару. Эти слова Греф произнес в начале сентября, когда курс рубля составлял около 80 рублей за доллар. Он спрогнозировал, что к концу года рубль достигнет отметки в 85-90 рублей за доллар.

За прошедшие несколько недель официальный курс рубля достиг отметки в 85 рублей за доллар лишь один раз, 12 сентября, в остальные дни фиксировался курс, отличавшийся от прогноза Грефа. Глава Сбера отмечал, что сейчас рубль зависит от спроса на импорт, который снижается из-за перехода населения России к модели накопления. Он заявил, что курс будет падать, если Центробанк продолжит снижать показатели ключевой ставки.

Ранее в Сбере также спрогнозировали и курс рубля, который может установиться в случае заключения мира с Украиной. Директор аналитического управления SberCIB Investment Research Наталья Загвоздина предположила, что завершение конфликта приведет к дальнейшему укреплению рубля — курс российской валюты в таком случае может составить 40-50 рублей за доллар.

Продолжение войны, по оценкам Сбера, приведет к падению курса рубля в 2026 году, тогда доллар может укрепиться на отметке в 100 рублей за доллар. Центробанк установил новый курс на 29 октября, он составит 92,9395 рубля за доллар — на 91,62 копейки выше чем днем ранее.