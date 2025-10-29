EN
Криминал

Мужчина напал с вилкой на пассажиров самолета и сорвал перелет через Атлантику

00:55 29 октября

Экипаж самолета компании Lufthansa, выполнявшего рейс из Чикаго во Франкфурт-на-Майне, был вынужден прервать полет и приземлиться в Бостоне из-за поведения одного из пассажиров. Он ударил стюардессу и напал на других пассажиров с вилкой, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 25 октября, когда самолет еще не успел долететь до вод Атлантического океана. Экипаж начал подавать пассажирам еду, в это время один из них набросился на стюардессу и ударил ее в ухо.

После этого он начал выкрикивать фразу «Аллаху акбар» и слово Hijack (угон), а также размахивать вилкой, ранив двух пассажиров. Из-за сложностей с успокоением мужчины экипаж самолета предпринял экстренные меры, связавшись с офисом компании по телефону, а не с помощью текстовых сообщений.

После экстренной посадки мужчина был арестован, 28-летнему гражданину Индии грозит лишение свободы на срок до 10 лет — во время полета он также имитировал наличие у себя пистолета, «ствол» которого направлял в свой рот.

Журналисты отмечают, что количество происшествий на борту самолетов, причиной которых становится поведение пассажиров, в последнее время увеличивается. Одной из причин этого, по мнению опрошенных Der Spiegel экспертов, может быть прием пассажирами лекарств на борту. После экстренного приземления авиакомпания предложила пассажирам психологическую помощь, продолжение рейса в Германию было отложено.

Власти США сообщили, что напавшего на других пассажиров зовут Пранит Кумар Усирипалли — он атаковал 17-летнего подростка со спины и нанес удары в затылок, а другому подростку вонзил вилку в плечо. Прокуратура сообщает, что как минимум один из пострадавших спал перед нападением. У Усирипалли не было легального статуса проживания в США, недавно он поступил в магистратуру одного из американских вузов.

