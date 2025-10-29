EN
Общество

Младенец погиб после нападения собаки в Подмосковье

2 минуты чтения 17:40

В Одинцовском районе двухмесячный ребенок погиб после нападения собаки, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, это случилось 26 октября на территории частного дома в поселке Трехгорка. Собака породы аляскинский маламут перевернула коляску с младенцем и покусала его. От полученных ран ребенок скончался на месте.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы. Следователи и криминалисты сейчас проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. 

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

Как пишет близкий к силовикам телеграм-канал Shot, семья с младенцем приехала в гости к родителям, у которых жила собака. По предварительным данным, животное заперли в доме, а коляску оставили во дворе. Пес смог выбраться наружу. Он побежал по участку, опрокинул коляску и начал кусать ребенка. 

Сообщается также, что маламут был домашним, он не проявлял агрессии и обычно не покидал участок. Пес предположительно мог попытаться поиграть с младенцем, но не рассчитал силы. После инцидента собаку изолировали, ей грозит усыпление.

Shot называет семью погибшего ребенка благополучной. По их данным, оба родителя работают преподавателями одного из московских вузов. 

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика, на которого напала стая собак. Его тело с ранами от укусов нашли недалеко от СНТ «Теремок». Следователи расследуют дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека, и проверяют работу местных властей, ответственных за отлов бездомных животных.

Весной в Томской области сообщалось о другом случае, уже с домашним питомцем. Такса загрызла новорожденную девочку в кроватке. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, собаку усыпили.

