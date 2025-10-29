Младенец погиб после нападения собаки в Подмосковье

В Одинцовском районе двухмесячный ребенок погиб после нападения собаки, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, это случилось 26 октября на территории частного дома в поселке Трехгорка. Собака породы аляскинский маламут перевернула коляску с младенцем и покусала его. От полученных ран ребенок скончался на месте.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы. Следователи и криминалисты сейчас проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как пишет близкий к силовикам телеграм-канал Shot, семья с младенцем приехала в гости к родителям, у которых жила собака. По предварительным данным, животное заперли в доме, а коляску оставили во дворе. Пес смог выбраться наружу. Он побежал по участку, опрокинул коляску и начал кусать ребенка.

Сообщается также, что маламут был домашним, он не проявлял агрессии и обычно не покидал участок. Пес предположительно мог попытаться поиграть с младенцем, но не рассчитал силы. После инцидента собаку изолировали, ей грозит усыпление.

Shot называет семью погибшего ребенка благополучной. По их данным, оба родителя работают преподавателями одного из московских вузов.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика, на которого напала стая собак. Его тело с ранами от укусов нашли недалеко от СНТ «Теремок». Следователи расследуют дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека, и проверяют работу местных властей, ответственных за отлов бездомных животных.

Весной в Томской области сообщалось о другом случае, уже с домашним питомцем. Такса загрызла новорожденную девочку в кроватке. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, собаку усыпили.