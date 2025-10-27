Топ-менеджер «Альфы» рассказал о «дыре» в бюджете России почти в 5 триллионов рублей

Член совета директоров управляющей компании «Альфа-Капитал» и профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин рассказал в подкасте на ютьюб-канале «Smarent Pro недвижимость» Виктора Зубика про дефицит российского бюджета, который в 2026 году, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, составит почти пять триллионов рублей.

Вьюгин сказал, что дефицитом бюджета объясняется повышение НДС на два процентных пункта, до 22% — с таким предложением в конце сентября выступил российский Минфин. Сейчас соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Также дефицитом бюджета Вьюгин объяснил предложение Совета Федерации отменить режим самозанятости.

«Повышение налогов — это естественный ход, потому что дефицит бюджета, растущий дефицит бюджета, а финансировать его нечем», — заявил Вьюгин. Он добавил, нигде нет детальной информации о том, как профинансирован дефицит этого года, который оценивается в пять-шесть триллионов рублей.

Также Вьюгин рассказал, что дефицит бюджета этого года обусловлен тем, что правительство собрало меньше налогов на прибыль из-за высокой ключевой ставки и падения экономической активности предприятий. В связи с этим у российских компаний упала прибыль, а многие из них отдавали большую ее часть на обслуживание кредитов. Кроме того, на дефицит повлиял недобор НДС, который зависит от импорта.

«То есть план был такой, может, быть он был немного наивный: будет высокая ставка, но при этом экономика почему-то будет развиваться так же, как она развивалась раньше», — рассказал Вьюгин, добавив, что в начале года обещали скорое понижение ключевой ставки, но этого не произошло.

По его словам, с большими расходами связано финансирование ранее выданных льготных ипотек, но власти не могут отменить эти программы, чтобы не вызвать кризис в отрасли строительства.

Вьюгин также задался вопросом, из каких средств будет покрываться дефицит бюджета, запланированный на следующий год. Он отметил, что власти предлагают различные «мелкие меры», например, снижение планки по НДС, доходы от штрафов, повышение акцизов на алкоголь. Ранее Валентина Матвиенко также предложила обязать неработающих россиян платить за ОМС.

В подкасте Вьюгина представили как члена совета директоров Сбера, однако банк официально не публикует его состав. Последним официальным местом работы Вьюгина стала УК «Альфа-Капитал».