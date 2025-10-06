Власти захотели обязать безработных россиян платить за свое лечение ради экономии бюджета

Валентина Матвиенко, выступая на слушаниях проекта бюджета в Совете Федерации, предложила обязать безработных россиян платить взносы в фонд медицинского страхования, оплачивая таким образом свое лечение. По мнению Матвиенко, это должно снизить нагрузку на бюджет, передает «Агентство».

«Работодатели за работника по стране в среднем платят в медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве, они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить вот эту среднюю страховку. 45 тысяч, коллеги! Те, кто реально не может, может быть, им помощь нужна, пригласить их в органы соцзащиты и так далее», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что у нее «нет вопросов» к пенсионерам и детям, однако Матвиенко задалась вопросом, на какие средства живут те, у кого нет официальной работы. Спикер Совфеда предположила, что они либо получают неофициальные доходы, либо вовсе не хотят работать, из-за чего их лечение оплачивают трудоустроенные россияне.

В случае поддержки ее идеи главой Минфина Антоном Силуановым Матвиенко хочет обратиться в комитеты верхней палаты российского парламента по соцполитике и по бюджету, а также в Минтруд. Спикер считает, что ее предложение на нарушает Конституцию России. По ее словам, «любой здоровый человек» может заработать за год и отдать в страховые фонды 45 тысяч рублей.

Ранее в России спрогнозировали рекордный с 2020 года дефицит федерального бюджета, а Минфин захотел повысить налоги и отменить некоторые налоговые льготы. В начале октября также сообщалось, что, согласно проекту бюджета на 2026–2028 годы, военные расходы в следующем году уменьшатся по сравнению с этим годом, что может свидетельствовать о достижении российской экономикой предела.