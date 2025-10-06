EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Власти захотели обязать безработных россиян платить за свое лечение ради экономии бюджета

2 минуты чтения 14:11

Валентина Матвиенко, выступая на слушаниях проекта бюджета в Совете Федерации, предложила обязать безработных россиян платить взносы в фонд медицинского страхования, оплачивая таким образом свое лечение. По мнению Матвиенко, это должно снизить нагрузку на бюджет, передает «Агентство».

«Работодатели за работника по стране в среднем платят в медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве, они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить вот эту среднюю страховку. 45 тысяч, коллеги! Те, кто реально не может, может быть, им помощь нужна, пригласить их в органы соцзащиты и так далее», — заявила Матвиенко.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

Она добавила, что у нее «нет вопросов» к пенсионерам и детям, однако Матвиенко задалась вопросом, на какие средства живут те, у кого нет официальной работы. Спикер Совфеда предположила, что они либо получают неофициальные доходы, либо вовсе не хотят работать, из-за чего их лечение оплачивают трудоустроенные россияне.

В случае поддержки ее идеи главой Минфина Антоном Силуановым Матвиенко хочет обратиться в комитеты верхней палаты российского парламента по соцполитике и по бюджету, а также в Минтруд. Спикер считает, что ее предложение на нарушает Конституцию России. По ее словам, «любой здоровый человек» может заработать за год и отдать в страховые фонды 45 тысяч рублей. 

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

Ранее в России спрогнозировали рекордный с 2020 года дефицит федерального бюджета, а Минфин захотел повысить налоги и отменить некоторые налоговые льготы. В начале октября также сообщалось, что, согласно проекту бюджета на 2026–2028 годы, военные расходы в следующем году уменьшатся по сравнению с этим годом, что может свидетельствовать о достижении российской экономикой предела.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял