Неизвестные попытались похитить футболиста сборной России

В Петербурге задержали четверых мужчин, которых подозревают в похищении человека и разбое. Об этом сообщает телеграм-канал местного управления Следственного комитета.

По данным следователей, 23 октября несколько человек применили насилие и попытались похитить мужчину на Вязовой улице. О ком именно идет речь, в пресс-службе СК не уточнили, однако РИА «Новости», «Фонтанка» и РБК пишут, что это был полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой.

Связанный с силовиками телеграм-канал Mash утверждает, что Мостового схватили за руки и попытались затащить в машину. В происходящее вмешался прохожий, который помешал совершить похищение. По данным 78.ru, этим прохожим оказался хоккеист Александр Гракун.

Через два дня те же подозреваемые похитили другого мужчину около магазина на Крестовском острове. Mash пишет, что это произошло в том же месте, где нападавшие пытались похитить Мостового. В пресс-релизе СК сказано, что в этот раз подозреваемым удалось совершить похищение. Мужчину заставили перевести 210 тысяч рублей и потребовали отдать еще 10 миллионов.

Кого именно подозреваемые похитили во второй раз, в СК не уточнили. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, похищенный является предпринимателем. В то же время источник РБК рассказал, что мужчина оказался зятем депутата Госдумы Вячеслава Макарова, 50-летним Сергеем Селегенем.

«Фонтанка» пишет, что при похищении на него надели наручники. Мужчина звонил своим родственникам и давал им различные указания, однако те, как пишет издание, поняли, что Селегеня могли похитить. Сотрудникам СК, МВД и ФСБ удалось освободить мужчину и задержать похитителей. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям о покушении на похищение, похищении и разбое.