Женщине вынесли «самый суровый» приговор за изнасилование и убийство школьницы

Дахбию Бенкиред приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение за изнасилование и убийство 12-летней школьницы Лолы Давье в Париже в 2022 году. Би-би-си отмечает, что это первый подобный приговор, который вынесли женщине во Франции. Ранее к пожизненному заключению там приговаривали серийного убийцу Мишеля Фурнире и одного из организаторов терактов в Париже 2015 года, в результате которых погибло 130 человек, Салаха Абдеслама.

Тело Давье обнаружили три года назад в пластиковом контейнере для хранения вещей во дворе возле дома, где она жила. В прокуратуре рассказали, что это произошло через несколько часов после того, как стало известно о пропаже подростка.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Давье зашла в свой дом вместе с Бенкиред около трех часов в день убийства. Женщина заманила школьницу в квартиру своей сестры, где заставила девочку принять душ, прежде чем «совершить над ней сексуальные посягательства и другие виды насилия, которые привели к ее смерти», говорилось в заявлении прокуратуры.

Бенкиред напала на Давье с ножницами и канцелярским ножом, а затем связала школьницу клейкой лентой, что привело к ее смерти от удушья. В прокуратуре добавили, что на теле Давье обнаружили множество других травм, в частности на лице, спине и шее, которые, согласно заключению экспертов, не стали причиной смерти.

Зачитывая приговор, судья сослался на «чрезвычайную жестокость преступных деяний», которые он охарактеризовал как «настоящую пытку». «При определении надлежащего наказания суд принял во внимание немыслимый психологический ущерб, нанесенный жертве и ее семье в столь жестоких и почти невыразимых обстоятельствах», — заявил судья.

Би-би-си пишет, что Бенкиред прошла осмотр у психиатра, который выявил у нее «психопатические черты», но признал женщину вменяемой. На заседании суда она заявила, что ее преступления были «ужасными», и попросила прощения.

По данным издания, 27-летняя Бенкиред приехала во Францию из Алжира по студенческой визе. В 2022 году женщину остановили в парижском аэропорту и дали ей 30 дней на то, чтобы покинуть Францию. Родственники Давье заявили, что они удовлетворены приговором.