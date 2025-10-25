Десятки людей задержали после массовой драки с лопатами и палками в Москве

Около 40 человек задержаны после массовой драки на территории ЖК «Прокшино» в московском районе Коммунарка, пишет официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео с места инцидента, полученные от местных жителей. По их словам, около жилых домов появились неизвестные, которые бегали по району и закидывали людей палками.

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

Позже телеграм-канал назвал участников драки рабочими и сообщил, что конфликт произошел из-за того, что его участники «что-то не поделили» во время ремонтных работ. На опубликованных в социальных сетях фото и видео можно заметить также использование лопат для нападения на других участников конфликта и поврежденные во время него автомобили.

Волк заявила, что полиция отправилась в Коммунарку после получения сообщений о начавшейся драке, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Позже она заявила, что участвовавшие в драке иностранные граждане будут выдворены из России с последующим запретом на въезд, если наказание для них не будет предусматривать лишение свободы. Дело находится на контроле у МВД России.

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

Телеграм-канал Baza сообщает, что первые стычки между рабочими начались вечером 24 октября — тогда группы по 10-15 человек конфликтовали друг с другом, но не начинали драку. Канал утверждает, что минимум четыре человека обратились за медицинской помощью, у одного из пострадавших якобы диагностирована черепно-мозговая травма.

Baza называет участников массовой драки мигрантами и отмечает, что во время нее использовались также дорожные знаки, а местным жителям пришлось уворачиваться от атак и летящих палок, они якобы слышали крики на «непонятном языке».