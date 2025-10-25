EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Десятки людей задержали после массовой драки с лопатами и палками в Москве

2 минуты чтения 17:49

Около 40 человек задержаны после массовой драки на территории ЖК «Прокшино» в московском районе Коммунарка, пишет официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео с места инцидента, полученные от местных жителей. По их словам, около жилых домов появились неизвестные, которые бегали по району и закидывали людей палками.

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

Позже телеграм-канал назвал участников драки рабочими и сообщил, что конфликт произошел из-за того, что его участники «что-то не поделили» во время ремонтных работ. На опубликованных в социальных сетях фото и видео можно заметить также использование лопат для нападения на других участников конфликта и поврежденные во время него автомобили.

Волк заявила, что полиция отправилась в Коммунарку после получения сообщений о начавшейся драке, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Позже она заявила, что участвовавшие в драке иностранные граждане будут выдворены из России с последующим запретом на въезд, если наказание для них не будет предусматривать лишение свободы. Дело находится на контроле у МВД России.

«По-моему, живым закопали»
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
Криминал17 минут чтения

Телеграм-канал Baza сообщает, что первые стычки между рабочими начались вечером 24 октября — тогда группы по 10-15 человек конфликтовали друг с другом, но не начинали драку. Канал утверждает, что минимум четыре человека обратились за медицинской помощью, у одного из пострадавших якобы диагностирована черепно-мозговая травма.

Baza называет участников массовой драки мигрантами и отмечает, что во время нее использовались также дорожные знаки, а местным жителям пришлось уворачиваться от атак и летящих палок, они якобы слышали крики на «непонятном языке».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01
«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01 24 октября
«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01 23 октября
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен