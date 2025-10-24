EN
Криминал

Знаменитости потеряли миллионы долларов из-за «голливудской схемы» игры в покер

2 минуты чтения 11:23 | Обновлено: 11:52
Американские знаменитости и звезды спорта потеряли миллионы долларов, приняв участие в покерной игре, которую организовали мафиози. Об этом сообщает Би-би-си.

Ссылаясь на данные правоохранительных органов США, издание пишет, что для обмана состоятельных жертв злоумышленники использовали целый арсенал высокотехнологичных устройств, таких как столы со встроенными рентгеновскими аппаратами, системы компьютерного анализа, скрытые камеры, а также контактные линзы и солнцезащитные очки, позволяющие видеть карты оппонента.

В результате игравшие с шулерами знаменитости потеряли по меньшей мере семь миллионов долларов. При этом проигрыш только одной из жертв составил не менее 1,8 миллиона.

Схема обмана, которую американские прокуроры описали как «напоминающую голливудский фильм», была раскрыта в результате масштабного федерального расследования, результатом которого стал арест более 30 человек, включая членов мафиозных «семей» La Costa Nostra, тренера баскетбольной команды Portland Trail Blazers Чонси Биллапса и бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Дэймона Джонса.

Директор ФБР Кэш Патель назвал раскрытую мошенническую схему «поразительной» и отметил, что она применялась против ничего не подозревающих игроков в Нью-Йорке, Майами, Лас-Вегасе и других городах США. По данным американских правоохранителей, мафиози обманывали покеристов начиная с 2019 года, а часть полученной от схемы прибыли шла на финансирование их преступного бизнеса.

«Эта предполагаемая схема посеяла хаос по всей стране, эксплуатируя известность одних и кошельки других для финансирования итальянских преступных семей», — заявил заместитель директора ФБР Кристофер Райя.

Как отмечается, бывшие профессиональные спортсмены использовались преступниками в качестве «визитных карточек», целью которых было привлечь в игру состоятельных жертв.

Фото:Pexels

