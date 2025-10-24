Кремль анонсировал ответ на санкции ЕС

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на новые санкции Евросоюза в соответствии со своими национальными интересами. Об этом пишут ТАСС и РИА «Новости». По словам Пескова, в настоящее время Москва анализирует «те санкции, которые определены, которые обнародованы».

«И разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное в наших действиях. Мы действуем в первую очередь не против кого-то, мы действуем во благо себе. Вот этим мы и будем заниматься», — сказал он.

23 октября Европейский союз принял 19-й пакет санкций против России. Он включает в себя новые ограничения на передвижение российских дипломатов, санкции против 117 судов российского «теневого флота» и меры против банков из Казахстана и Беларуси. В черный список ЕС были внесены еще более 60 физических лиц и предприятий из России и «дружественных ей государств».

Санкции также ввели на поставки СПГ из России. По данным Reuters, эта мера будет вступать в силу постепенно. Так, краткосрочные контракты нужно будет прекратить через шесть месяцев, а долгосрочные до 1 января 2027 года.

Кроме того, Европейский союз запретил операции с рублевым стейблкоином A7A5. Цифровая валюта была выпущена компанией A7, инвестором которой является российский «Промсвязьбанк». В августе США ввели санкции против компании A7 и связанных с ней структур.

22 октября, за день до принятия Евросоюзом 19-го пакета санкций, Соединенные штаты ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». По данным американского Минфина, меры ввели из-за «отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине». В ведомстве сочли, что эта мера усилит давление на российский энергетический сектор и снизит возможности Москвы по финансированию армии и поддержке ослабленной экономики.

По данным источников Bloomberg, санкции уже начали оказывать негативное влияние на экономику России и действия властей.