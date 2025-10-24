EN
Криминал

СМИ: российского дезертира отбили у военной полиции

2 минуты чтения 21:15 | Обновлено: 21:42

В Казани несколько человек напали на конвой военной полиции и отбили у него заключенного солдата, сообщает «Вечерняя Казань». Телеграм-канал «Осторожно, новости» уточняет, что силовики разыскивают 32-летнего мужчину, мобилизованного для участия во вторжении в Украину в 2022 году и совершившего побег из части. Связанный с силовиками телеграм-канал Mash называет мужчину «уклонистом» и пишет, что его перевозили после следственных действий.

Собеседник «Бизнес Online» утверждает, что при нападении из конвойного автомобиля также был похищен сотрудник военной комендатуры. По его словам, это произошло около 19:20.

Изначально «Вечерняя Казань» сообщила, что был атакован конвой ФСИН, перевозивший заключенного солдата. Однако теперь эта новость на сайте издания недоступна, а пресс-служба ФСИН опровергла, что на ее служащих нападали. Вместо этого издание написало, что несколько человек напали на конвой военной комендатуры.

По данным «Вечерней Казани», конвой был атакован на светофоре у дома 7 по улице Гвардейской. Полиция Казани объявила план «Перехват», чтобы найти черный автомобиль Kia Rio.

Нападение на военную полицию подтвердил источник «Коммерсанта» в силовых структурах. Он сообщил, что двое мужчин подъехали на машине без номеров к конвойному автомобилю, открыли его заднюю дверь, вытащили задержанного, посадили его к себе и уехали. По его словам, план «Перехват» не дал результатов и уже отменен.

«Осторожно, новости» сообщают, что в августе разыскиваемый солдат получил медаль «За отвагу» за «храбрость при исполнении воинского долга» во время войны в Украине. Источник издания не подтвердил, что мужчину судили за оставление части или дезертирство, однако, по его словам, он был задержан за побег из воинской части.

