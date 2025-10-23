EN
Криминал

Водитель автобуса пытался залезть рукой под куртку школьницы в Подмосковье

09:46 | Обновлено: 11:00

В подмосковном Красногорске задержан водитель рейсового автобуса. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении ребенка. Об этом сообщили в главном управлении Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Сабурово. В социальных сетях и городских чатах появилось видео, на котором мужчина, управляющий автобусом, во время движения пытается залезть рукой под куртку несовершеннолетней девочки и погладить ее по бедру. По предварительным данным, речь идет о ребенке примерно десяти лет.

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал14 минут чтения

Агентство «Регнум» сообщает, что видео было снято 22 октября, но утверждает, что это не первый случай. По словам одного из очевидцев, пассажиры сфотографировали водителя и номер автобуса и передали информацию в городские чаты, после чего о происшествии стало известно полиции.

В Следственном комитете вскоре заявили, что мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК («Развратные действия»). Сейчас следователи устанавливают личность потерпевшей, собирают доказательства и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе подмосковного главка МВД отметили, что публикация с видеозаписью была выявлена в ходе мониторинга интернета. При этом заявлений от родителей ребенка на момент начала проверки не поступало.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

После проверки Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области водитель был уволен.

Ранее на этой неделе Перовский районный суд Москвы отправил под арест мужчину, обвиняемого в многолетнем насилии над несовершеннолетней дочерью своей сожительницы. По данным Следственного комитета, с 2016 года он совершал в отношении девочки «противоправные действия сексуального характера в различных квартирах на территории города Москвы и Московской области». Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы только спустя несколько лет.

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
