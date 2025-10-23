Водитель автобуса пытался залезть рукой под куртку школьницы в Подмосковье

В подмосковном Красногорске задержан водитель рейсового автобуса. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении ребенка. Об этом сообщили в главном управлении Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Сабурово. В социальных сетях и городских чатах появилось видео, на котором мужчина, управляющий автобусом, во время движения пытается залезть рукой под куртку несовершеннолетней девочки и погладить ее по бедру. По предварительным данным, речь идет о ребенке примерно десяти лет.

Агентство «Регнум» сообщает, что видео было снято 22 октября, но утверждает, что это не первый случай. По словам одного из очевидцев, пассажиры сфотографировали водителя и номер автобуса и передали информацию в городские чаты, после чего о происшествии стало известно полиции.

В Следственном комитете вскоре заявили, что мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК («Развратные действия»). Сейчас следователи устанавливают личность потерпевшей, собирают доказательства и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе подмосковного главка МВД отметили, что публикация с видеозаписью была выявлена в ходе мониторинга интернета. При этом заявлений от родителей ребенка на момент начала проверки не поступало.

После проверки Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области водитель был уволен.

Ранее на этой неделе Перовский районный суд Москвы отправил под арест мужчину, обвиняемого в многолетнем насилии над несовершеннолетней дочерью своей сожительницы. По данным Следственного комитета, с 2016 года он совершал в отношении девочки «противоправные действия сексуального характера в различных квартирах на территории города Москвы и Московской области». Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы только спустя несколько лет.