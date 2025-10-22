EN
СМИ: США сняли ограничения для Украины на дальние удары по России

22:36 | Обновлено: 23:37

Администрация президента США Дональда Трампа сняла ограничения для Украины на использование некоторых ракет большой дальности, предоставленных западными союзниками, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, это позволит Киеву усилить давление на Кремль и активнее бить по целям внутри России.

Американские чиновники ожидают, что ВСУ будут проводить больше трансграничных атак с помощью британских ракет Storm Shadow, которые запускаются с украинских самолетов и могут преодолевать до 300 километров. При этом США могут ограничить использование этих ракет, потому что для их запуска требуются американские разведывательные данные.

Трамп назвал публикацию WSJ «фейковой новостью». «США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были, и к тому, что Украина с ними делает!» — написал он у себя в Truth Social.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Источник издания утверждает, что Белый дом решил разрешить Украине бить вглубь России еще до того, как 17 октября в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По данным собеседников Axios эти переговоры были «непростыми», и Трамп отклонил просьбу Зеленского о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk.

WSJ отмечает, что это изменение произошло после того, как полномочия по согласованию таких атак перешли от министра обороны Пита Хегсета главе Европейского командования вооруженных сил США в Европе Алексусу Гринкевичу.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество9 минут чтения

«Это война, которая никогда бы не началась, будь президентом Трамп, что признал и сам президент Путин, и президент Трамп пытается ее остановить. Президент также заключил историческое соглашение, позволяющее союзникам по НАТО закупать оружие американского производства», — заявил журналистам представитель Белого дома.

Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные нанесли «массированный комбинированный ракетно-авиационный удар» удар по Брянскому химическому заводу. В пресс-релизе было сказано, что для атаки использовались ракеты Storm Shadow, которые «преодолели российскую систему ПВО».

Обновлено в 23:37. Добавлена реакция Дональда Трампа.

