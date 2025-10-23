EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский захотел получить Tomahawk от европейцев

2 минуты чтения 17:29 | Обновлено: 18:29

Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с европейскими странами, которые могут передать американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Об этом он заявил на заседании Европейского совета после того, как о передаче этих ракет, по информации СМИ, ему не удалось договорится с президентом США Дональдом Трампом.

«Когда мы говорим о дальнобойном оружии для Украины, мы имеем в виду, что режим Путина должен почувствовать реальные последствия этой войны. Я призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь это действительно существенно влияет на Россию. И это дальнобойное оружие есть не только в США — оно также есть в некоторых европейских странах, в частности “Томагавки”. Мы уже говорим со странами, которые могут помочь», — сказал Зеленский.

«По-моему, живым закопали»
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
Криминал17 минут чтения

Вчера Трамп в ответ на вопрос журналиста об отказе США передать ракеты Tomahawk Украине сообщил, что с ними связана «проблема, о которой многие не знают». Он утверждает, что подготовка иностранцев к использованию этого оружия занимает «как минимум полгода, обычно год», потому что оно «очень сложное».

«Поэтому единственный способ запустить «Томагавки» — это если мы их запустим. А мы не собираемся этого делать», — объяснил президент США во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Главная загадка успеха Wildberries
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Неделю назад Зеленский обсудил передачу Tomahawk с Трампом в Вашингтоне. По словам источников Axios, эта встреча была «напряженной» и «довольно эмоциональной». Трамп объяснил Зеленскому, что США ставят на первое место дипломатию, пояснили собеседники издания.

Ранее Трамп сказал, что «в каком-то смысле принял решение» о продаже ракет Tomahawk Украине,  но хочет узнать, как именно ВСУ будут их использовать. Также он отмечал, что может согласиться на этот шаг, если Владимир Путин не согласится завершить войну.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке