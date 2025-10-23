Зеленский захотел получить Tomahawk от европейцев

Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с европейскими странами, которые могут передать американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Об этом он заявил на заседании Европейского совета после того, как о передаче этих ракет, по информации СМИ, ему не удалось договорится с президентом США Дональдом Трампом.

«Когда мы говорим о дальнобойном оружии для Украины, мы имеем в виду, что режим Путина должен почувствовать реальные последствия этой войны. Я призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь это действительно существенно влияет на Россию. И это дальнобойное оружие есть не только в США — оно также есть в некоторых европейских странах, в частности “Томагавки”. Мы уже говорим со странами, которые могут помочь», — сказал Зеленский.

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

Вчера Трамп в ответ на вопрос журналиста об отказе США передать ракеты Tomahawk Украине сообщил, что с ними связана «проблема, о которой многие не знают». Он утверждает, что подготовка иностранцев к использованию этого оружия занимает «как минимум полгода, обычно год», потому что оно «очень сложное».

«Поэтому единственный способ запустить «Томагавки» — это если мы их запустим. А мы не собираемся этого делать», — объяснил президент США во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Главная загадка успеха Wildberries Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле? Экономика 35 минут чтения

Неделю назад Зеленский обсудил передачу Tomahawk с Трампом в Вашингтоне. По словам источников Axios, эта встреча была «напряженной» и «довольно эмоциональной». Трамп объяснил Зеленскому, что США ставят на первое место дипломатию, пояснили собеседники издания.

Ранее Трамп сказал, что «в каком-то смысле принял решение» о продаже ракет Tomahawk Украине, но хочет узнать, как именно ВСУ будут их использовать. Также он отмечал, что может согласиться на этот шаг, если Владимир Путин не согласится завершить войну.