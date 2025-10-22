СМИ: россиянка отправила мальчику гей-порно и пообещала сделать с ним «то же самое»

Жительница Ростовской области арестована по подозрению в отправке несовершеннолетнему порно и «сообщения непристойного содержания», сообщает управление Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что проживающую в Новошахтинске россиянку подозревают в отправке гей-порно пострадавшему от нападения собаки. Женщина якобы сопроводила отправленный ролик словами о том, что сделает с подростком «то же самое».

СК отчитался о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений по статьям о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК) и совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет (ч. 2 ст. 135 УК). Силовики также опубликовали видео с допроса обвиняемой, она признала вину лишь по пункту о распространении порно-ролика.

В публикации СК отмечается, что в июле 2025 года на одной из детских площадок в Ессентуках на детей напала собака, нанеся им травмы рук. После этого пострадавшим потребовалась госпитализация, власти возбудили уголовное дело. При этом семья одного из мальчиков «подверглась критике со стороны группы лиц, вставших на защиту животного».

Зооактивисты посчитали, что ребенок был виноват в нападении на него животного, утверждает «Осторожно, новости». Отправившая ему видео женщина считала несправедливым преследование владельцев собаки, начавшееся в рамках открытого уголовного дела.

Дело против нее самой открыли после обращения матери мальчика. Ранее о «травле семей несовершеннолетних, пострадавших от нападения собаки в Ессентуках», писал центральный аппарат СК. Тогда силовики не сообщили подробностей, рассказав лишь о возбужденном по факту нападения уголовном деле по статье о халатности (ст. 293 УК).