Криминал

Троих мужчин обвинили в изнасиловании двух девушек в Москве

2 минуты чтения 12:34

В Москве арестованы трое молодых людей, обвиняемых в изнасиловании двух девушек. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале столичного управления Следственного комитета.

«По данным следствия, фигуранты, находясь в квартире жилого дома, расположенного на 2-ой Новоостанкинской улице в городе Москве, совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении малознакомых девушек, одна из которых несовершеннолетняя. После случившегося потерпевшие обратилась в правоохранительные органы», — говорится в нем.

Вскоре после этого подозреваемые в совершении преступления были задержаны, а затем по ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. В ведомстве уточнили, что фигурантами оказались трое мужчин 1999 и 2004 годов рождения. Против них возбуждены уголовные дела по пяти эпизодам изнасилования (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК) и пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК).

В свою очередь, таблоид «Московский комсомолец» без указания источников пишет, что сексуализированным насилием закончилась вечеринка, в которой приняли участие две девушки 17 и 18 лет, а также житель Москвы и двое уроженцев Кыргызстана. По данным издания, все пятеро находились в состоянии алкогольного опьянения, когда мужчины «набросились на юных особ, заставили их раздеться и совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера».

