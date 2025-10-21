В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что точной даты, когда Путин должен встретиться с Дональдом Трампом в Будапеште, пока нет. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков. Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявление и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время», — заявил Песков.
По его словам, участие в переговорах лидеров европейских стран также пока не обсуждалось. На вопрос о том, готова ли Москва теоретически допустить их присутствие, Песков ответил, что рассуждения на эту тему «вряд ли уместны».
«Сейчас европейцы не являются сторонниками мира и не являются силой, которая осуществляет вклад в дело по восстановлению мира посредством политико-дипломатических контактов. Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим к продолжению войны», — добавил пресс-секретарь Путина.
Кроме того, он заявил, что считает «фантастической версией» предположение, что Трамп и Путин прилетят в Будапешт одним самолетом.
Ранее CNN сообщил, что саммит Трампа и Путина может оказаться под угрозой после того, как источники телеканала рассказали о переносе встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая должна была состояться перед саммитом. При этом в МИД России заявили, что договоренности о встрече не было вовсе.
Также выбор венгерского Будапешта в качестве места для встречи Путина и Трампа раскритиковали в Украине и Европе. Так, Зеленский заявил, что для саммита можно было бы рассмотреть другие города, но отметил, что он готов приехать в столицу Венгрии, если его попросят о трехсторонней встрече.