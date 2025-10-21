EN
СМИ: саммит Путина и Трампа в Будапеште оказался под угрозой

2 минуты чтения 10:20 | Обновлено: 10:21

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в венгерском Будапеште оказалась под угрозой после того, как источники телеканала CNN в Белом доме сообщили, что предварительная встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИДа Сергея Лаврова, ожидавшаяся на этой неделе, не состоится.

Телеканал напоминает, что 16 октября Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с Путиным они «договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных советников». 

«Первые встречи Соединенных Штатов пройдут под руководством госсекретаря Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены», — написал американский президент позже в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Теперь собеседник CNN в американской администрации сообщил, что встреча глав внешнеполитических ведомств США и России отложена. Почему, пока остается неясным, однако один из источников телеканала предположил, что причиной могут быть разные ожидания Рубио и Лаврова относительно возможного завершения войны в Украине.

Накануне глава Госдепартамента США и министр иностранных дел России провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщалось, обсудили «следующие шаги» в рамках развития состоявшейся на прошлой неделе беседы Трампа и Путина.

В кратком отчете Госдепартамента говорилось, что Рубио «подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа».

В свою очередь, в российском МИДе после сообщения CNN об отложенной встрече Лаврова и Рубио заявили, что соответствующей договоренности не было.

«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — сказал журналистам замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. При этом он подчеркнул, что, учитывая важность такой встречи, она требует соответствующей подготовки.

