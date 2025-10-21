СМИ: боровшегося с закладчиками наркотиков режиссера зарезали в Москве

Известного режиссера и оператора Сергея Политика зарезали возле собственного дома в Москве. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РБК. Родные погибшего предполагают, что к его смерти привела борьба с местными наркоторговцами.

Как сообщается, Политик получил смертельное ножевое ранение в грудь в результате конфликта с незнакомым мужчиной. Столичное управление следственного комитета возбудило по этому факту уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК), которая предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь, брат погибшего по имени Владимир рассказал газете «Известия», что к гибели его близкого человека, могла привести борьба, которую он вел с закладчиками, делавшими тайники с наркотиками в подъезде его дома на улице Сталеваров. Он рассказал, что в тот день поздно вечером его брат вышел покурить в подъезд, где столкнулся с незнакомыми ему мужчинами. Между ними завязалась перепалка, однако дальше слов дело не пошло.

Позже Политик снова наткнулся на тех же молодых людей и снова сделал им замечание, на этот раз перепалка переросла в драку. Режиссер распылил в лицо оппонентам перцовый баллончик, а один из противников ударил его в грудь ножом.

Прибывшие по вызову медики госпитализировали 56-летнего Политика, однако ранение оказалось смертельным, и позже он скончался в больнице. Как сообщается, следствию уже удалось установить личность убийцы — им оказался иностранный гражданин 1992 года рождения, чье имя не называется. Поиски преступника продолжаются.

Родившийся 8 октября 1969 года Сергей Политик получил образование во ВГИКе и работал в качестве оператора-постановщика над сериалами «Закрытая школа» и «Ангел или демон», а также полнометражными фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь», «Новогодние сваты» и «Восьмой участок». Кроме того, в 2024 году он в качестве режиссера снял мини-сериал «Вернуть жизнь».