Глава внешней разведки России заявил о подготовке Европы к войне

Власти европейских стран наращивают военный потенциал «с прицелом» на конфликт с Россией. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде.

«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса “макроны” и “мерцы”, не говоря уже о всяких “калласах”, — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», — цитирует его газета «Известия».

Нарышкин также отметил, что европейские государства после Второй мировой войны привыкли к жизни под «американской оккупацией», а сейчас оказались неспособны адаптироваться к современным реалиям.

По его словам, у властей Евросоюза и руководства НАТО нет «долгосрочного рецепта» поддержания безопасности на континенте, в связи с чем в министерствах иностранных дел стран Европы царит пессимизм. В этой ситуации, как утверждает Нарышкин, европейцы винят США.

«Дескать — цитирую — “вместо того, чтобы бросить все силы на восстановление статус-кво, США пополнили лагерь ревизионистов в попытке скорректировать направление изменений в мировой политике с учетом национальных интересов”», — заявил директор СВР.

Ранее Нарышкин обвинял европейские спецслужбы в проведении «кампаний по подрыву миротворческих усилий» президента США Дональда Трампа, в том числе с использованием российских оппозиционных организаций и СМИ. Так, в апреле на сайте СВР появилась публикация, в которой говорилось, что в таких «кампаниях» задействованы, в частности, основанный погибшим в заключении российским оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией, а также издания «Проект» и «Медуза».

Кроме того, Нарышкин не раз заявлял, что страны Европы строят планы по оккупации территории Украины.