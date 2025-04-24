Служба внешней разведки обвинила Фонд борьбы с коррупцией и издания «Проект» и «Медуза» в участии в «кампании по подрыву миротворческих усилий» президента США Дональда Трампа. В публикации на сайте СВР сказано, что европейские спецслужбы «направляют» ФБК и СМИ. Ранее директор СВР Сергей Нарышкин неоднократно допускал, что западные страны готовят оккупацию западных территорий Украины.
«Британские и французские спецслужбы настойчиво направляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выживания искателей информационной грязи из «Фонда борьбы с коррупцией», изданий «Проект» и «Медуза» на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных связях с российскими политическими и деловыми кругами», — заявила СВР. По словам разведчиков, европейские спецслужбы хотят сделать войну в Украине «бесконечной».
Издание «Агентство», созданное, как и «Проект», Романом Баданиным выразило сожаление, что из публикации СВР нельзя понять, что именно российские разведчики считают «”фабрикацией обвинений” о связях Трампа с Москвой». Директор ФБК Иван Жданов написал в своих соцсетях: «Что же они там курят, все же?», его коллега Леонид Волков заявил, что «мы в точке, в которой Служба внешней разведки РФ защищает Дональда Трампа от ФБК».
Сегодня Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ Джоном Ли Рэтклиффом. Глава СВР назвал разговор «конструктивным» и заявил, что не исключает встречу с американским коллегой «в течение какого-то времени». Первый известный разговор руководителей спецслужб состоялся в марте, тогда они договорились поддерживать контакты и дальше.
В феврале Нарышкин предложил европейским странам обдумать раздел украинских территорий между собой. Он назвал «неизбежным» «крах государственности» Украины и заявил, что стали актуальными «суждения, что в силу неминуемого распада ее земли неизбежно отойдут сопредельным странам».