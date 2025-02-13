Глава российской разведки предложил обдумать раздел Украины

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал неизбежным распад Украины и раздел ее территории между странами-соседями. На круглом столе Российского исторического общества глава СВР предложил провести «точный анализ» возможного разделения Украины на части, сообщает «Интерфакс».

Нарышкин заявил, что сейчас в Украине произошел «крах государственности» и в этих условиях стали актуальны «суждения, что в силу неминуемого распада ее земли неизбежно отойдут сопредельным странам». «Процессы и тенденции, которые привели сопредельные территории в состав несостоявшегося государства Украина» должны быть проанализирована с исторической точки зрения, заявил Нарышкин.

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Директор СВР также рассказал о состоявшемся в 1991 году в Закарпатской области Украины референдуме о присвоении области статуса автономии и добавил, что «в Киеве предпочли не замечать волеизъявления народа». По мнению Нарышкина, «наиболее последовательно» на часть территории современной Украины претендует соседняя Польша. «Сейчас она присматривается ко Львову, и в общем небезосновательно», — заявил глава разведки.

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Нарышкин после начала полномасштабного вторжения России несколько раз выступал с заявлениями, согласно которым соседние европейские страны планируют оккупировать часть территории Украины. В ноябре 2022 года директор СВР заявил, что у его ведомства есть информация о готовящейся аннексии Польшей Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

Кроме того, глава разведки в интервью РИА «Новости» говорил, что польские спецслужбы якобы готовят обоснование «притязаний на Западную Украину» , «точкой отсчета» в их изысканиях станет «Волынская резня 1943 года». Польша рассчитывает провести на этих территориях референдумы, утверждал Нарышкин.