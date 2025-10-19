EN
СМИ: Путин уточнил территориальные требования к Украине

2 минуты чтения 12:32 | Обновлено: 14:19

Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в четверг требовал, чтобы Украина полностью отказалась от Донецкой области, сообщает The Washington Post со ссылкой на два высокопоставленных источника, знакомых с ходом разговора. При этом они утверждают, что взамен Путин предлагал вернуть Украине части частично оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

По словам двух источников, на следующий день во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию по вопросу передачи Донецкой области. При этом он использовал аргумент Кремля о том, что жители этого региона в основном русскоязычные.

Трамп после встречи с Зеленским написал пост в своей соцсети Truth Social, в котором призвал к простой заморозке линии фронта.

«Но я сказал ему, как и президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить соглашение. Достаточно пролитой крови, достаточно определять границы с помощью войны и храбрости. Пусть остановятся там, где находятся», — заявил президент США.

В Белом доме восприняли предложение Путина об уступке части захваченных территорий как прогресс, сообщил один из источников WP. Издание отмечает, что территориальные требования Путина стали несколько менее масштабными по сравнению с тем, о чем он говорил во время переговоров на Аляске.

При этом высокопоставленный европейский дипломат сказал, что Украина вряд ли воспримет это как прогресс. «Это все равно, что продать им их собственную ногу в обмен на ничто», — заявил он.

После встречи на Аляске в августе Трамп передал Зеленскому и европейским лидерам, что Путин потребовал уступить ему весь Донбасс, сообщил Bloomberg. По данным Reutrers, Зеленский назвал сдачу Донецкой и Луганской областей в обмен на заморозку линии фронта «невозможной». Телеканал Fox News со ссылкой европейского дипломата позднее сообщил, что Трамп поддержал предложение о передаче всего Донбасса России.

В сентябре Зеленский сообщил в интервью Politico, что Россия планирует захватить Донбасс за три-четыре месяца. По его словам, об этом Путин говорил Трампу и Уиткоффу. Президент Украины подчеркнул, что передача этих территорий Москве «не подлежит обсуждению», в том числе потому что это создает риски продвижения российских войск на Харьков.

