Политика

СМИ: Трамп передал Зеленскому предложение Путина сдать Донбасс

2 минуты чтения 17:22 | Обновлено: 17:29

После переговоров с Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп передал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Путин потребовал от Украины уступить ему весь Донбасс. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом переговоров.

Во время телефонного разговора Трамп сказал, что Украина должна сама решить, как распорядиться своей территорией, добавили источники агентства. По их словам, теперь некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может начать давить на Зеленского, чтобы он пошел на территориальные уступки ради достижения мирного соглашения. Встреча президентов состоится в Белом доме 18 августа.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

В заявлении по итогам разговора с лидерами западных стран Зеленский подчеркнул, что никакие вопросы, касающиеся Украины, не могут решаться без нее, в том числе территориальные. До саммита на Аляске президент Украины также отверг идею о сдаче Донбасса.

«Если мы сегодня уйдем с Донбасса — с наших укреплений, с нашей территории, с контролируемых нами высот, — мы однозначно откроем плацдарм для россиян, чтобы подготовить наступление», — сказал Зеленский в преддверии встречей Трампа и Путина.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

После саммита на Аляске Трамп заявил, что дальнейшее мирное урегулирование зависит от Зеленского, и «довести сделку до конца» предстоит ему. Президент США не раскрыл детали договоренностей с Путиным.

Ранее на фоне слухов о возможной сдаче не оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на востоке Украины началась паника, сообщил CNN. В репортаже из Славянска Донецкой области местные жители сказали, что их беспокоят новости о вероятном обмене территориями с Россией.

