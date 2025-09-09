EN
Зеленский рассказал о планах Путина завоевать Донбасс за четыре месяца

19:51

Владимир Путин рассказал президенту США Дональду Трампу и его спецпредставителю Стиву Уиткоффу, что Россия возьмет весь Донбасс за три-четыре месяца, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico.

Зеленский назвал Донбасс самой укрепленной частью Украины, в которой располагаются наиболее боеспособные части вооруженных сил страны. Политик подчеркнул, что передача этого региона Москве не подлежит обсуждению. «Кто может гарантировать, что он не продвинется на 90 километров дальше к Харькову? Он всегда хотел Харьков», — сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что для прекращения российских атак необходимы действия от США, стран ЕС и «большой двадцатки». Он отметил, что «жалеет» об отсутствии приглашения для Украины на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась 15 августа на Аляске.

Политик считает, что Москва «играет» с США, чтобы отложить встречу между ним и Путиным. Кремль, по мнению Зеленского, не проявляет реальной заинтересованности в этой встрече — именно поэтому Путин предлагает президенту Украины прилететь в Москву.

«Я не могу поехать в Москву, когда моя страна подвергается ракетным обстрелам и ежедневным атакам», — аргументировал свой отказ от поездки в столицу России Зеленский. Путин понимает, что украинский лидер не приедет в Россию, добавил президент Украины.

Он рассказал журналистам, что Путин заинтересован во встречах с Дональдом Трампом, «чтобы показать всем фотографии и видео» с президентом США. Ранее Зеленский уже публично отвергал предложение Путина приехать в Москву и предлагал ему встретиться в Киеве. Сам Путин при этом утверждает, что никогда не отказывался от встречи с украинским лидером.

