СМИ: Трамп поддержал предложение Путина сдать России Донбасс

2 минуты чтения 14:11

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина о заключении мирного соглашения с Украиной, которое подразумевает полный контроль России над Донбассом. В обмен Москва должна заморозить линию фронта на других участках. Об этом пишет Fox News со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Телеканал отмечает, что до войны в Донбассе проживало около 6,5 миллионов человек. Этот регион включает в себя Луганскую и Донецкую области, значительная часть которых уже находится под контролем России.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что Путин требует вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей. В обмен Россия готова заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, по данным источников, Путин допускает возвращение Украине оккупированных районов на севере Сумской области и северо-востоке Харьковской области.

Кроме территориальных условий, Россия также потребовала признания аннексированного Крыма российской территорией. Также Путин выдвинул требования о полном или частичном снятии западных санкций, официальном отказе Украины от вступления в НАТО, официальном статусе русского языка и обеспечении свободной деятельности православной церкви на украинской территории.

По данным источников агентства Bloomberg, после саммита на Аляске Трамп передал Зеленскому и европейским лидерам требование Путина уступить России весь Донбасс. Позже агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник, сообщило, что украинский президент назвал передачу Донбасса в обмен на заморозку линии фронта «невозможной».

«Создается впечатление, что Трамп хочет быстро заключить сделку любой ценой», — заявил собеседник агентства.

Первая финансовая пирамида России
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
Экономика17 минут чтения

Ранее Трамп и Зеленский подтвердили личную встречу, которая должна пройти в Овальном кабинете в Вашингтоне 18 августа. В переговорах примут участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте.

