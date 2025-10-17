EN
EN
Новости

СМИ: Зеленский привез Трампу карты с «болевыми точками» России

2 минуты чтения 23:06 17 октября | Обновлено: 23:32 17 октября

Украинская делегация привезла на встречу с американской стороной карты с целями на территории России, удары по которым могут заставить Москву прекратить войну. Об этом пишут «Суспiльне» и «РБК-Украина» со ссылкой на источник в украинской делегации.

По словам собеседника изданий, речь идет об уязвимых местах российского оборонно-промышленного комплекса.

«На картах обозначены болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно нажать, чтобы заставить Путина прекратить войну», — заявил источник.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

Сегодня, 17 октября в Вашингтоне прошла личная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа. Перед переговорами делегации обеих стран ответили на вопросы журналистов.

Во время обсуждения возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, Зеленский предложил Трампу сделку. Так, по его словам, Киев может отправить Вашингтону «тысячи украинских беспилотников» в обмен на ракеты Tomahawk. По его словам, стороны могут сотрудничать в этом вопросе. 

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что крылатые ракеты будут использоваться ВСУ строго в «военных целях». 

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Комментируя предложение Зеленского, Трамп заявил, что украинские беспилотники «очень хорошие». В то же время он подчеркнул, что Соединенные штаты и сами нуждаются в Tomahawk и других ракетах, которые поставляются Киеву. Тем не менее республиканец выразил готовность обсудить эту инициативу во время личной беседы с Зеленским.

CNN пишет, что личные переговоры лидеров двух государств уже завершились. Сообщается, что украинский президент покинул Белый дом в 15:57 по местному времени. Ожидается, что в ближайшее время Зеленский даст пресс-конференцию.

По данным телеканала, президент Украины пробыл в Белом доме около двух с половиной часов.

