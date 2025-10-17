EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский предложил Трампу обменять Tomahawk на украинские дроны

2 минуты чтения 22:19 17 октября | Обновлено: 22:54 17 октября

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Дональду Трампу украинские беспилотники в обмен на крылатые ракеты Tomahawk.

«Эта война — технологическая война. Вы используете не только Tomahawk. Если вы хотите поразить военную цель, вам нужны тысячи беспилотников. Тысячи наших серийных беспилотников, но у нас нет Tomahawk», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина и Соединенные штаты могут сотрудничать в этом вопросе.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

«У США очень мощное производство, и у них есть Tomahawk и другие ракеты, очень мощные ракеты. Но у них могут быть тысячи наших беспилотников. Вот почему мы можем работать вместе, мы можем усилить американское производство», — заявил украинский президент.

Он также заверил, что крылатые ракеты будут использоваться строго в «военных целях». 

Американский президент, в свою очередь, назвал украинские беспилотники «очень хорошими». Однако он также отметил, что Соединенные штаты сами нуждаются в ракетах Tomahawk и других видах вооружения, которые поставляются Украине. Тем не менее, он заявил, что готов обсудить предложение Зеленского во время личной беседы.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

«Надеюсь, им не понадобится это, надеюсь, мы сможем завершить войну, не думая о Tomahawk», — сказал Трамп.

На вопрос журналиста о том, кто из двух воюющих стран лучше ведет переговоры, американский президент не дал прямого ответа. Он лишь заявил, что «оба справляются с этим отлично», а США должны помочь им добиться завершения войны.

При этом Трамп выразил уверенность, что Путин хочет завершить конфликт, тогда как Зеленский утверждал, что «Путин не хочет» мира.

Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины ради достижения мирного соглашения, он также уклонился от прямого ответа, отметив лишь, что войны непредсказуемы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01 16 октября
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке