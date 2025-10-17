Зеленский предложил Трампу обменять Tomahawk на украинские дроны

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Дональду Трампу украинские беспилотники в обмен на крылатые ракеты Tomahawk.

«Эта война — технологическая война. Вы используете не только Tomahawk. Если вы хотите поразить военную цель, вам нужны тысячи беспилотников. Тысячи наших серийных беспилотников, но у нас нет Tomahawk», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина и Соединенные штаты могут сотрудничать в этом вопросе.

«У США очень мощное производство, и у них есть Tomahawk и другие ракеты, очень мощные ракеты. Но у них могут быть тысячи наших беспилотников. Вот почему мы можем работать вместе, мы можем усилить американское производство», — заявил украинский президент.

Он также заверил, что крылатые ракеты будут использоваться строго в «военных целях».

Американский президент, в свою очередь, назвал украинские беспилотники «очень хорошими». Однако он также отметил, что Соединенные штаты сами нуждаются в ракетах Tomahawk и других видах вооружения, которые поставляются Украине. Тем не менее, он заявил, что готов обсудить предложение Зеленского во время личной беседы.

«Надеюсь, им не понадобится это, надеюсь, мы сможем завершить войну, не думая о Tomahawk», — сказал Трамп.

На вопрос журналиста о том, кто из двух воюющих стран лучше ведет переговоры, американский президент не дал прямого ответа. Он лишь заявил, что «оба справляются с этим отлично», а США должны помочь им добиться завершения войны.

При этом Трамп выразил уверенность, что Путин хочет завершить конфликт, тогда как Зеленский утверждал, что «Путин не хочет» мира.

Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины ради достижения мирного соглашения, он также уклонился от прямого ответа, отметив лишь, что войны непредсказуемы.