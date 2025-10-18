EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: убит подозреваемый в организации антисемитского погрома в Дагестане

2 минуты чтения 13:51

Администратор телеграм-канала «Утро Дагестана», которого СК считает одним из организаторов беспорядков в аэропорту Махачкалы, убит в Турции. Об этом изданию «Кавказский узел» сообщили его знакомые, а также источник в дагестанской диаспоре Стамбула. Официально эта информация не подтверждена.

По словам представителя диаспоры, о смерти Абакарова стало известно вечером 17 октября. «Двумя-тремя днями ранее он выехал из Ялова в Стамбул и пропал со связи. Сообщалось, что он мог быть задержан полицейскими, однако позже его обнаружили убитым. Иных подробностей мы пока не знаем», — сообщил он журналистам. Источник отметил, что ранее Абакаров получал угрозы убийством.

Кто и как спровоцировал штурм аэропорта в Дагестане
Кто и как спровоцировал штурм аэропорта в Дагестане
Слухи привели к крупнейшим антисемитским выступлениям за последние 60 лет
Общество7 минут чтения

«Фортанга» отмечает, что одним из первых об убийстве Абакарова вечером 17 октября сообщил телеграм-канал Vozduh_00.

По данным «Кавказского узла», турецкие медиа ранее сообщили, что в Стамбуле был убит неизвестный мужчина. По сообщениям СМИ, 7 октября в этот дом зашли двое мужчин, а потом один из них покинул его с двумя сумками в руках. Тело мужчины позднее обнаружила уборщица, полицейские не нашли при нем документов, однако предположили, что он иностранец.

По версии российского следствия, Абакаров призывал жителей Дагестана 29 октября 2023 года перекрывать дороги около международного аэропорта Уйташ в Махачкале. Его, а также Илью Пономарева и Исраила Ахмеднабиева СК обвиняет по статьям об организации массовых беспорядков, возбуждении ненависти и вражды к гражданам Израиля и о финансировании экстремистской деятельности. В ноябре 2023 года Абакаров был внесен в базу розыска МВД РФ.

«Считается, что пришли взрослые и научили дагестанцев плохому. Это в корне неправильно» 
«Считается, что пришли взрослые и научили дагестанцев плохому. Это в корне неправильно» 
Этнограф Валерий Дымшиц развенчивает мифы о еврейских погромах в Дагестане
Общество5 минут чтения

В июле СК заявил, что суды вынесли 28 приговоров 135 фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Против них были возбуждены дела по таким статьям, как участие в массовых беспорядках, посягательство на жизнь силовиков и применение к ним не опасного для жизни или здоровья насилия.

Ранее «Медуза» выяснила, что телеграм-канал «Утро Дагестана», в котором появились первые призывы к нападению на рейс из Израиля, вел Абакаров. Изданию об этом сообщил Федор Клименко, бывший главный редактор медиаресурсов экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01 16 октября
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке