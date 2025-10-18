СМИ: убит подозреваемый в организации антисемитского погрома в Дагестане

Администратор телеграм-канала «Утро Дагестана», которого СК считает одним из организаторов беспорядков в аэропорту Махачкалы, убит в Турции. Об этом изданию «Кавказский узел» сообщили его знакомые, а также источник в дагестанской диаспоре Стамбула. Официально эта информация не подтверждена.

По словам представителя диаспоры, о смерти Абакарова стало известно вечером 17 октября. «Двумя-тремя днями ранее он выехал из Ялова в Стамбул и пропал со связи. Сообщалось, что он мог быть задержан полицейскими, однако позже его обнаружили убитым. Иных подробностей мы пока не знаем», — сообщил он журналистам. Источник отметил, что ранее Абакаров получал угрозы убийством.

«Фортанга» отмечает, что одним из первых об убийстве Абакарова вечером 17 октября сообщил телеграм-канал Vozduh_00.

По данным «Кавказского узла», турецкие медиа ранее сообщили, что в Стамбуле был убит неизвестный мужчина. По сообщениям СМИ, 7 октября в этот дом зашли двое мужчин, а потом один из них покинул его с двумя сумками в руках. Тело мужчины позднее обнаружила уборщица, полицейские не нашли при нем документов, однако предположили, что он иностранец.

По версии российского следствия, Абакаров призывал жителей Дагестана 29 октября 2023 года перекрывать дороги около международного аэропорта Уйташ в Махачкале. Его, а также Илью Пономарева и Исраила Ахмеднабиева СК обвиняет по статьям об организации массовых беспорядков, возбуждении ненависти и вражды к гражданам Израиля и о финансировании экстремистской деятельности. В ноябре 2023 года Абакаров был внесен в базу розыска МВД РФ.

В июле СК заявил, что суды вынесли 28 приговоров 135 фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Против них были возбуждены дела по таким статьям, как участие в массовых беспорядках, посягательство на жизнь силовиков и применение к ним не опасного для жизни или здоровья насилия.

Ранее «Медуза» выяснила, что телеграм-канал «Утро Дагестана», в котором появились первые призывы к нападению на рейс из Израиля, вел Абакаров. Изданию об этом сообщил Федор Клименко, бывший главный редактор медиаресурсов экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева.