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Предполагаемого администратора телеграм-канала «Утро Дагестана» объявили в розыск

11:25 • 14.11.2023

Абакара Абакарова, которого СМИ называют администратором заблокированного канала «Утро Дагестана», объявили в розыск. Об этом пишет Readovka со ссылкой на базу МВД. 

Статья УК, по которой Абакарова объявили в розыск, не уточняется. 

Власти Дагестана, в том числе глава республики Сергей Меликов, утверждали, что через «Утро Дагестана» были организованы антисемитские погромы в аэропорту Махачкалы. ТАСС 5 ноября писал, что из-за беспорядков был задержан 201 человек, на 155 из них составили протоколы.

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