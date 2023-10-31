«Медуза» выяснила, кто вел канал «Утро Дагестан», где появились первые призывы к антисемитским беспорядкам 

Телеграм-канал «Утро Дагестан», в котором появились первые призывы к антисемитским беспорядкам, вел эмигрант из республики Абакар Абакаров. Об этом «Медузе» рассказал Федор Клименко — бывший главные редактор медиаресурсов экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Как пишет издание, в запуске телеграм-канала «Утро Дагестан» участвовали и Пономарев и Клименко. Последний ушел из проекта в начале 2023 года. По его словам, Пономарев тоже давно не имеет отношения к каналу, но он якобы «изображал, что связан с пабликом — чтобы подчеркнуть свое влияние».

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В то же время «Медуза» пишет, что Пономарев некоторое время спонсировал канал и сам выбрал администратора, который должен был организовать в России протесты. Им стал Абакар Абакаров, который ранее был сопредседателем Российского конгресса народов Кавказа (РКНК), а также редактором и автором сайта «Ислам.ру».

По словам Клименко, Абакаров салафит и является соорганизатором салафитского медресе в Стамбуле, где находится редакция канала «Утро Дагестан». «Соответственно, очень многие представители исламского сопротивления, которые вынуждены были покинуть Северный Кавказ из-за репрессий, сейчас тоже находятся в Стамбуле — и так или иначе контактируют с Абакаровым», — отметил Клименко. Также, по его словам, Абакаров позднее стал владельцем канала.

«Медуза» пишет, что до отъезда из России Абакаров занимался бизнесом, политикой, общественной деятельностью и меценатством. Несколько лет он жил в Украине и даже открыл там религиозную школу. По данным нескольких источников издания, сейчас Абакаров живет в Турции.

Клименко в интервью «Медузе» утверждает, что «отношения Пономарева с Абакаровым (по крайней мере, финансовые) закончились не позднее, чем в июле 2022 года». Однако, в мае 2023 года Пономарев говорил «Соте», что он инвестор «Утро Дагестан», но не «рулит информационной политикой», а в августе он называл паблик «нашим».

После полномасштабного российского вторжения в Украину Илья Пономарев запустил медиапроект «Утро февраля». На основной канал сейчас подписаны чуть больше 20 тысяч человек. У него есть и региональные паблики. Некоторые из них перестали обновляться осенью 2022 года. Например, это «Утро Питер» и «Утро Псков». На оба эти канала были подписаны чуть больше тысячи человек. Самым популярным в сетке, как утверждается, был канал «Утро Дагестан», который создали 29 марта 2022 года. В день блокировки, 30 октября, там было почти 66 тысяч подписчиков.

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