В Риме взорвали машину раскрывшего связь мафии и Берлускони журналиста

В Риме взорвался автомобиль итальянского журналиста-расследователя Cигфридо Рануччи, передает агентство ANSA. Также поврежден автомобиль его дочери и соседний дом. Обе машины были припаркованы около дома журналиста в итальянской коммуне Помеция.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что вес взрывчатки составил около одного килограмма. Ее заложили между автомобилем Рануччи и воротами. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, на которые мог попасть тот, кто установил взрывчатку. ANSA также пишет, что, вероятно, взрывное устройство не было взорвано дистанционно или с помощью таймера — его могли оставить с зажженным фитилем.

По данным агентства, сам журналист в результате произошедшего не пострадал. На опубликованных в сети записях видно, что передняя часть его машины полностью разрушена. Рануччи рассказал, что за день до взрыва на этом месте припарковал машину его сын.

Рануччи находится под защитой полиции с 2014 года. За время своей журналистской карьеры он освещал теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, разоблачил использование армией США отравляющего вещества «белый фосфор» во время боевых действий в Ираке, расследовал деятельность итальянской мафии и раскрыл связь главы сицилийской преступной группировки «Коза ностра» Витторио Мангано с бывшим председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони.

«Существует бесконечный список угроз различного характера, которые я получал и о которых я всегда информировал судебные органы, а также о которых всегда докладывали ребята из моей охраны. <…> Происшествие этой ночью стало тревожным событием, потому что оно произошло прямо перед моим домом, где в прошлом году были найдены пули», — заявил Рануччи.

На случившееся отреагировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая назвала взрыв «жестоким актом запугивания». Глава итальянского правительства заявила, что «свобода и независимость информации являются основополагающими ценностями демократии» в стране.