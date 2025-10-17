Трамп объяснил выбор Венгрии для встречи с Путиным

В столице США стартовали переговоры между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Перед началом закрытой части встречи Трамп рассказал журналистам почему он выбрал Венгрию в качестве места встречи с Владимиром Путиным.

«Нам нравится Виктор Орбан. Путину он нравится, и мне он нравится. Это безопасная страна, которая добилась многого. Орбан оказался очень хорошим лидером в плане управления своей страной. У него нет многих проблем, с которыми сталкиваются другие страны, поэтому мы решили, что поедем к Виктору Орбану. Думаю, прием с его стороны будет отличным», — объяснил Трамп.

О месте проведения личной встречи с Путиным американский президент объявил после телефонного разговора с ним 16 октября. Журналисты в Белом доме уточнили у Трампа приедет ли на ожидаемую встречу украинский президент.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится Общество 12 минут чтения

«Это еще предстоит определить, но, думаю, что это будет двойная встреча. Зеленский будет на связи. Между этими президентами много личной неприязни. Отмечу, что это очень сложная ситуация, но мы хотим сделать все, чтобы всем было комфортно. Так что, так или иначе, мы будем участвовать в этой встрече втроем, хотя, возможно, встречи пройдут раздельно», — ответил глава Белого дома.

16 октября Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится в ближайшие две недели. На следующий день, 17 октября, Путин связался с Орбаном по телефону.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе беседы венгерский премьер пообещал обеспечить все условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита.

Путин и Трамп встретились на Аляске О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть? Политика 5 минут чтения

«В ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице», — сообщили в кремлевской пресс-службе.

Позже Орбан написал в своей соцсети Х, что «подготовка к мирному саммиту между США и Россией идет полным ходом».